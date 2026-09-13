|Tops & Flops
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13.09.2026 02:43:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 37:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1598
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-0,0014
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|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,26
|
0,0400
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
0,0000
|
|
0,00
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