|Tops & Flops
|
20.09.2026 03:25:45
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 38:
Weitere Links:
Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1486
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
180,22
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8576
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Schweizer Franken
|
0,9441
|
-0,0020
|
|
-0,21
|Hongkong-Dollar
|
9,0106
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.