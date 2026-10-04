|Tops & Flops
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04.10.2026 06:27:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 40:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1253
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0,0012
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0,10
|Japanischer Yen
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177,71
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8503
|
-0,0017
|
|
-0,20
|Schweizer Franken
|
0,9335
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,8301
|
0,0000
|
|
0,00
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