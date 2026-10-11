|Tops & Flops
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11.10.2026 02:37:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 41:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
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|Schweizer Franken
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