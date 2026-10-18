|Tops & Flops
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18.10.2026 11:11:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 42:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1239
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0,0020
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0,18
|Japanischer Yen
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177,62
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8436
|
-0,0018
|
|
-0,21
|Schweizer Franken
|
0,9253
|
-0,0024
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-0,26
|Hongkong-Dollar
|
8,8209
|
0,0000
|
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0,00
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