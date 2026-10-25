Tops & Flops 25.10.2026 02:43:00

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 43:

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Krypto-Broker Vergleich – die besten Broker im Test
Alle Nachrichten zu Kryptowährungen

Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Devisenkurse

    Name Kurs +/- %
    Dollarkurs
    1,1204
    0,0000
    0,00
    Japanischer Yen
    175,72
    0,0000
    0,00
    Britische Pfund
    0,838
    0,0005
    0,06
    Schweizer Franken
    0,9244
    0,0043
    0,46
    Hongkong-Dollar
    8,7865
    0,0000
    0,00
    Währungsrechner
    mehr

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
    01:57 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
    Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen