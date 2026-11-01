|Tops & Flops
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01.11.2026 02:43:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 44:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1205
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0,0012
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0,11
|Japanischer Yen
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176,4
|
-0,0400
|
|
-0,02
|Britische Pfund
|
0,8355
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9257
|
0,0052
|
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0,56
|Hongkong-Dollar
|
8,7562
|
0,0000
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0,00
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