|Tops & Flops
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08.11.2026 03:08:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 45:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,114
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-0,0080
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-0,71
|Japanischer Yen
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176,545
|
-0,3650
|
|
-0,21
|Britische Pfund
|
0,8345
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9135
|
-0,0023
|
|
-0,25
|Hongkong-Dollar
|
8,734
|
0,0000
|
|
0,00
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