Tops & Flops 15.11.2026 02:37:00

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 46:

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Krypto-Broker Vergleich – die besten Broker im Test
Alle Nachrichten zu Kryptowährungen

Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Devisenkurse

    Name Kurs +/- %
    Dollarkurs
    1,1021
    -0,0034
    -0,31
    Japanischer Yen
    176,6725
    -0,0475
    -0,03
    Britische Pfund
    0,8344
    -0,0009
    -0,10
    Schweizer Franken
    0,9253
    0,0018
    0,19
    Hongkong-Dollar
    8,6468
    0,0000
    0,00
    Währungsrechner
    mehr

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    02:37 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
    01:19 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
    Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen