|Tops & Flops
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22.11.2026 01:57:00
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 47:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,0968
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-0,0001
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-0,01
|Japanischer Yen
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174,49
|
-0,6300
|
|
-0,36
|Britische Pfund
|
0,838
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9206
|
-0,0053
|
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-0,57
|Hongkong-Dollar
|
8,5974
|
-0,0043
|
|
-0,05
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