|Tops & Flops
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29.11.2026 03:51:21
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 48
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen in der Kalenderwoche 48:
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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com,Stanislav Duben / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,0935
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-0,0038
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-0,35
|Japanischer Yen
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174,65
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-0,1300
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8349
|
-0,0025
|
|
-0,30
|Schweizer Franken
|
0,9136
|
-0,0016
|
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-0,17
|Hongkong-Dollar
|
8,5619
|
0,0000
|
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0,00
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