Krypto-Marktbericht 07.09.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 1,61 Prozent auf 79.218,68 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 80.513,82 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 10,30 EUR notiert.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,17 Prozent auf 54,40 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 55,05 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,62 Prozent auf 2.481,11 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.521,85 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 2,38 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 254,81 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 261,01 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Ripple um 09:41 ab. Es geht 1,85 Prozent auf 1,398 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,424 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,89 Prozent auf 535,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 540,63 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2167 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1868 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1879 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3355 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3364 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 ab. Es geht 1,62 Prozent auf 741,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 754,02 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0908 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0893 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,02 Prozent auf 104,45 US-Dollar, nach 106,61 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,52 Prozent auf 7,783 US-Dollar, nach 7,902 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,22 US-Dollar am Vortag auf 13,14 US-Dollar nach unten (0,63 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 1,70 Prozent auf 0,7970 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8108 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern
XRP vor neuem Bullenmarkt? Nutzung explodiert - Prognosen gehen auseinander
Bitcoin steigt über 81.000 US-Dollar – doch Fidelity bleibt skeptisch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Chinnapong / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1623
0,0012
0,10
Japanischer Yen
180,82
-0,4300
-0,24
Britische Pfund
0,859
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9414
0,0010
0,10
Hongkong-Dollar
9,1121
0,0082
0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:12 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen