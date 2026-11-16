|Krypto-Marktbericht
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16.11.2026 17:23:14
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Am Montagnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 1,46 Prozent auf 64.266,35 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (65.220,52 US-Dollar).
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,1 Prozent auf 8,60 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -6,7 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,58 Prozent auf 44,37 US-Dollar, nach 45,54 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 1,04 Prozent auf 1.814,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.833,39 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 2,21 Prozent auf 205,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 210,43 US-Dollar.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,9503 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9755 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,59 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Monero-Kurs um 0,56 Prozent auf 495,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 498,13 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,17 Prozent auf 0,1519 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1552 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1415 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1364 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3052 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3052 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,64 Prozent auf 586,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 595,75 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0587 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0599 US-Dollar.
Zudem gibt Solana am Montagnachmittag nach. Um 2,88 Prozent auf 70,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 72,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,88 Prozent auf 7,085 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,294 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 1,81 Prozent auf 9,116 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,285 US-Dollar.
Zudem gibt Sui nach. Um 3,01 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,7148 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7370 US-Dollar wert war.Redaktion Finanzen.net
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