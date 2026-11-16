|Krypto-Marktbericht
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16.11.2026 09:48:20
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,06 Prozent schwächer bei 64.531,18 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 65.220,52 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,59 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -6,9 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 2,17 Prozent schwächer bei 44,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,54 US-Dollar.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.806,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.833,39 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,45 Prozent.
Nach 210,43 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagvormittag um 1,76 Prozent auf 206,73 US-Dollar gesunken.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 2,05 Prozent auf 0,9555 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,9755 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 2,04 Prozent auf 487,99 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 498,13 US-Dollar.
Nach 0,1552 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Montagvormittag um 1,83 Prozent auf 0,1524 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1377 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1415 US-Dollar.
Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3028 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3052 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,80 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,99 Prozent auf 589,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 595,75 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0599 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0587 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 2,36 Prozent schwächer bei 70,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 72,65 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (7,294 US-Dollar) geht es um 1,98 Prozent auf 7,150 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,77 Prozent auf 9,121 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,285 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 2,33 Prozent auf 0,7198 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7370 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion Finanzen.net
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