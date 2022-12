Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Co. recht stabil: Kryptokurse am Vormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,14 Prozent auf 16.999,92 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 16.976,85 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 110,41 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Dienstagvormittag um 0,99 Prozent auf 111,50 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um -0,02 Prozent auf 1.259,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.259,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -0,05 Prozent auf 80,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 80,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -1,98 Prozent auf 0,3818 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3895 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3176 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3196 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs -0,62 Prozent schwächer bei 144,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 145,20 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2134 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0025 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0857 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0327 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0325 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 46,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (47,00 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,15 Prozent.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,53 Prozent auf 6,967 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 6,931 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at