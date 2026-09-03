|Krypto-Marktbericht
|
03.09.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:31 um 0,43 Prozent auf 77.569,82 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 77.236,26 US-Dollar gestanden hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,1 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,21 Prozent auf 50,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 49,58 US-Dollar wert.
Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,37 Prozent auf 2.395,48 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.386,76 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,14 Prozent auf 248,99 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 243,78 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ripple um 1,10 Prozent auf 1,363 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,348 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben steigt Monero um 2,97 Prozent auf 510,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 495,57 US-Dollar.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2067 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2003 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,20 Prozent.
Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 1,11 Prozent auf 0,1767 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1748 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3274 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3250 US-Dollar.
Daneben wertet Binancecoin um 12:31 auf. Es geht 2,27 Prozent auf 702,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 687,12 US-Dollar stand.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0814 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0829 US-Dollar.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,11 Prozent auf 100,15 US-Dollar, nach 100,03 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird Avalanche bei 7,257 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,171 US-Dollar).
Währenddessen wird Chainlink bei 11,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,08 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7420 US-Dollar) geht es um 2,75 Prozent auf 0,7624 US-Dollar nach oben.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1628
|
0,0040
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
181,1395
|
-2,7505
|
|
-1,50
|Britische Pfund
|
0,86
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9389
|
-0,0034
|
|
-0,36
|Hongkong-Dollar
|
9,1161
|
0,0287
|
|
0,32
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.