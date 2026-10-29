Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,69 Prozent auf 81.771,26 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.210,09 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,5 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Donnerstagnachmittag nach. Um 0,62 Prozent auf 58,57 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 58,93 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ethereum am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 0,71 Prozent auf 2.372,48 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.355,86 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,73 Prozent auf 290,27 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 288,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,14 Prozent auf 1,309 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,324 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (598,83 US-Dollar) geht es um 0,44 Prozent auf 601,45 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2058 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2075 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1722 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1729 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3295 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3312 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,86 Prozent auf 751,48 US-Dollar, nach 758,02 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0797 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0808 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (102,27 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 102,85 US-Dollar nach oben.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,53 Prozent auf 9,046 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,998 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Chainlink am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,54 Prozent auf 11,97 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,79 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,9552 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9413 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,48 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

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