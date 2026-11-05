Krypto-Marktbericht 05.11.2026 09:48:20

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagvormittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,00 Prozent auf 80.504,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 80.505,20 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,8 Prozent aufweist und bei 10,66 EUR notiert.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 56,29 US-Dollar am Vortag auf 56,19 US-Dollar nach unten (0,18 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,18 Prozent auf 2.421,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.425,87 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Bitcoin Cash um 2,39 Prozent auf 288,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 282,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird Ripple bei 1,324 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,306 US-Dollar).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 643,00 US-Dollar am Vortag auf 635,54 US-Dollar nach unten (1,16 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1992 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1982 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1681 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1677 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3183 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3198 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,76 Prozent auf 715,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 720,63 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0770 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Solana zu. Um 1,20 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 96,78 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 95,64 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,24 Prozent auf 8,788 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 8,766 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 1,41 Prozent auf 11,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,47 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,9304 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9321 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Asiens Bitcoin-Welle: Kommt der große Japan-Boost?
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Bitcoin: Neue Studie zeigt Szenario für Kurse bis 840.000 US-Dollar
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,wael alreweie / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1141
-0,0078
-0,70
Japanischer Yen
176,59
-0,3200
-0,18
Britische Pfund
0,8345
0,0002
0,03
Schweizer Franken
0,914
-0,0019
-0,20
Hongkong-Dollar
8,7341
-0,0606
-0,69
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen