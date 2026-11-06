Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagnachmittag entwickeln

Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 0,47 Prozent auf 75.542,90 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 75.896,15 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,1 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 2,48 Prozent auf 52,85 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 51,57 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Freitagnachmittag nach. Um 0,55 Prozent auf 2.220,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.232,90 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,63 Prozent auf 266,93 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 271,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,65 Prozent auf 1,187 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,207 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (616,99 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 622,45 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,1805 US-Dollar) geht es um 3,75 Prozent auf 0,1873 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1527 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1547 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3178 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3184 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,87 Prozent auf 694,33 US-Dollar, nach 688,35 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0710 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0728 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (89,16 US-Dollar) geht es um 1,22 Prozent auf 90,24 US-Dollar nach oben.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 2,97 Prozent auf 8,399 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,156 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagnachmittag hinzu. Um 2,28 Prozent auf 10,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,66 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,8694 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,8393 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,60 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

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