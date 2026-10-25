|Krypto-Marktbericht
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25.10.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Bitcoin reduzierte sich um 12:30 um 0,61 Prozent auf 80.309,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 80.803,79 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 1,42 Prozent auf 56,11 US-Dollar, nach 56,91 US-Dollar am Vortag.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.355,77 US-Dollar am Vortag auf 2.328,68 US-Dollar nach unten (1,15 Prozent).
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 1,88 Prozent auf 272,60 US-Dollar, nach 277,83 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet Ripple um 12:30 ab. Es geht 0,44 Prozent auf 1,292 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,298 US-Dollar stand.
Daneben fällt Monero um 1,68 Prozent auf 603,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 614,06 US-Dollar.
Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 2,11 Prozent auf 0,2035 US-Dollar, nach 0,2079 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,1688 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3287 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3289 US-Dollar.
Daneben wertet Binancecoin um 12:30 auf. Es geht 0,30 Prozent auf 740,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 738,37 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0765 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0776 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 12:30 steht ein Minus von 1,47 Prozent auf 100,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 102,28 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 2,02 Prozent auf 8,807 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,988 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,37 Prozent auf 11,34 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,62 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 2,80 Prozent auf 0,9125 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9388 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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