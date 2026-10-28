|Krypto-Marktbericht
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28.10.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:30 um 0,50 Prozent auf 81.280,40 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 80.875,77 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 17,6 Prozent.
Zudem legt Litecoin zu. Um 0,83 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:30 auf 57,63 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 57,15 US-Dollar wert war.
Zudem legt Ethereum zu. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:30 auf 2.360,77 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.349,85 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 297,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 295,07 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Ripple-Kurs um 0,35 Prozent auf 1,325 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,330 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,64 Prozent auf 607,25 US-Dollar, nach 603,41 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2057 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:30 auf 0,2065 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1701 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:30 auf 0,1713 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,3317 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3310 US-Dollar.
Daneben wertet Binancecoin um 12:30 auf. Es geht 2,00 Prozent auf 759,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 744,54 US-Dollar stand.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,0800 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0790 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Solana-Kurs um 1,42 Prozent auf 102,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 101,28 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:30 zieht Avalanche um 0,44 Prozent auf 8,982 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,943 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,61 Prozent auf 11,75 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 11,56 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Sui-Kurs um 0,83 Prozent auf 0,9396 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9319 US-Dollar an der Tafel.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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176,0185
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|Britische Pfund
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0,8376
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0,0010
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0,12
|Schweizer Franken
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0,9244
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0,0017
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0,19
|Hongkong-Dollar
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8,7377
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0,0073
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