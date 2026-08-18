Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 0,24 Prozent auf 64.605,27 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.451,58 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 8,36 EUR notiert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,48 Prozent auf 44,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,51 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.908,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.912,50 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 203,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (205,11 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,001 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,003 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 415,59 US-Dollar am Vortag auf 414,21 US-Dollar nach unten (0,33 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,76 Prozent auf 0,1753 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1740 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 2,08 Prozent auf 0,1544 US-Dollar, nach 0,1577 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3323 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3312 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,47 Prozent auf 602,54 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 605,36 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0704 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0700 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 1,11 Prozent stärker bei 76,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 75,94 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 6,352 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Chainlink am Dienstagnachmittag nach. Um 0,60 Prozent auf 9,476 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,534 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 17:11 ab. Es geht 3,35 Prozent auf 0,6530 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,6756 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

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