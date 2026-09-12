|Krypto-Marktbericht
|
12.09.2026 17:23:15
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,31 Prozent auf 77.406,82 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 77.167,04 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 10,2 Prozent.
In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 54,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,26 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,04 Prozent auf 2.537,96 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.511,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 230,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 227,72 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 1,02 Prozent auf 1,370 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,356 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,31 Prozent auf 527,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 520,35 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2085 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2060 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1782 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1814 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3398 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 1,29 Prozent auf 736,27 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 726,85 US-Dollar wert.
Indes steigt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,0843 US-Dollar am Vortag auf 0,0853 US-Dollar nach oben (1,17 Prozent).
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 102,41 US-Dollar am Vortag auf 101,98 US-Dollar nach unten (0,41 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,27 Prozent auf 7,435 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,455 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,45 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,52 US-Dollar.
Zudem legt Sui zu. Um 0,45 Prozent verstärkt sich der Sui-Kurs um 17:10 auf 0,7274 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,7241 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,26
|
0,0400
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.