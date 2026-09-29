Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagnachmittag am Kryptomarkt.

Am Dienstagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,12 Prozent auf 83.598,82 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (83.598,82 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 1,8 Prozent auf 11,23 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Nach 69,20 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,77 Prozent auf 67,97 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,43 Prozent auf 2.700,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.688,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,17 Prozent auf 309,62 US-Dollar, nach 310,14 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Ripple bei 1,532 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,496 US-Dollar).

Daneben wertet Monero um 17:11 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 544,42 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 541,06 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2468 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2499 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2288 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2313 US-Dollar.

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach unten. Tron verliert 0,18 Prozent auf 0,3348 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3354 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Binancecoin-Kurs 0,47 Prozent schwächer bei 760,06 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 763,61 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0948 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 0,67 Prozent stärker bei 119,52 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 118,73 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 7,18 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 2,72 Prozent auf 15,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 15,43 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Sui bei 1,155 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,165 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at

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