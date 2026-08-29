Krypto-Marktbericht 29.08.2026 09:48:20

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,07 Prozent auf 77.618,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 77.675,80 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,7 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 49,29 US-Dollar am Vortag auf 49,26 US-Dollar nach unten (0,06 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 2.438,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.437,42 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um 0,92 Prozent auf 245,55 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 247,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,383 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 471,60 US-Dollar am Vortag auf 467,61 US-Dollar nach unten (0,85 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2005 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2027 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1792 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1775 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3387 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3413 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,42 Prozent auf 687,67 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 690,54 US-Dollar.

Daneben fällt Dogecoin um 0,72 Prozent auf 0,0845 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0851 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,11 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 103,90 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 104,02 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Avalanche-Kurs um 0,34 Prozent auf 7,282 US-Dollar. Gestern war Avalanche noch 7,307 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 0,74 Prozent auf 11,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,42 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7397 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7417 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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