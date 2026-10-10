Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Bitcoin ist am Vormittag 82.662,80 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:41 um 0,07 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 82.607,15 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,00 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,25 Prozent auf 63,53 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 63,69 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,13 Prozent auf 2.490,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.487,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,62 Prozent auf 278,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 276,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,405 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,396 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,82 Prozent auf 525,39 US-Dollar, nach 521,10 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Cardano um 4,12 Prozent auf 0,2526 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2426 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 1,15 Prozent auf 0,1969 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1946 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3310 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3318 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 auf. Es geht 0,71 Prozent auf 747,79 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 742,53 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0853 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0861 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,53 Prozent auf 109,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 109,19 US-Dollar wert.

Daneben wertet Avalanche um 09:41 auf. Es geht 1,84 Prozent auf 10,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,35 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Chainlink am Samstagvormittag hinzu. Um 0,46 Prozent auf 12,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,81 US-Dollar.

Nach 1,069 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagvormittag um 2,89 Prozent auf 1,100 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at

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