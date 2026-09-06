|Krypto-Marktbericht
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06.09.2026 17:23:14
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagnachmittag entwickeln
Bitcoin ist am Nachmittag 79.510,45 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,39 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 79.818,24 US-Dollar stand.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,2 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.
Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 54,30 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,67 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,28 Prozent auf 2.475,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.482,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,85 Prozent auf 254,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 256,94 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,406 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,414 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 4,84 Prozent auf 527,16 US-Dollar, nach 553,95 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2190 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2171 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1833 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit kann Tron Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Tron-Kurs um 0,34 Prozent auf 0,3352 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3340 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Binancecoin um 17:11 ab. Es geht 3,17 Prozent auf 743,07 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 767,38 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0899 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0884 US-Dollar beziffert.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,07 Prozent auf 105,43 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 103,29 US-Dollar wert.
Daneben wertet Avalanche um 17:11 ab. Es geht 0,05 Prozent auf 7,592 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,595 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 12,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,05 US-Dollar.
Nach 0,7975 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,36 Prozent auf 0,7867 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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|Schweizer Franken
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0,21
|Hongkong-Dollar
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