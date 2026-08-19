Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,60 Prozent schwächer bei 64.332,29 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 64.723,84 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,2 Prozent. Bei einem Kurs von 8,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,1 Prozent.

Nach 44,45 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Mittwochvormittag um 0,19 Prozent auf 44,54 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.919,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.918,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,04 Prozent.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 0,35 Prozent auf 202,80 US-Dollar, nach 203,51 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,32 Prozent auf 1,005 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,002 US-Dollar an der Tafel.

Nach 412,24 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochvormittag um 0,20 Prozent auf 413,07 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Cardano-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,1755 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1744 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 1,19 Prozent auf 0,1565 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1547 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3326 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3329 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,28 Prozent auf 601,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 603,57 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0702 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0700 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,16 Prozent auf 76,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 77,09 US-Dollar wert.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,37 Prozent auf 6,355 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,332 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,25 Prozent auf 9,659 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,540 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 0,6563 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6519 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

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