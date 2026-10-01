|Krypto-Marktbericht
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01.10.2026 09:48:20
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag um 0,09 Prozent auf 83.494,17 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 83.566,34 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,5 Prozent aufweist und bei 11,26 EUR notiert.
In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 66,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 67,17 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,02 Prozent auf 2.684,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.684,27 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 306,48 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 305,88 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,488 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,488 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,02 Prozent auf 544,58 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 544,47 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2492 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2466 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Verluste in Höhe von 0,91 Prozent auf 0,2243 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2263 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3374 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,39 Prozent auf 765,37 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 768,37 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0945 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0945 US-Dollar.
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 118,00 US-Dollar am Vortag auf 117,76 US-Dollar nach unten (0,20 Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,93 Prozent auf 11,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 10,93 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,60 Prozent auf 14,27 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 14,36 US-Dollar.
Zudem gibt Sui nach. Um 1,03 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 09:41 auf 1,151 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 1,163 US-Dollar wert war.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1245
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-0,78
|Japanischer Yen
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177,762
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-0,5280
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-0,30
|Britische Pfund
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0,8519
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-0,0025
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-0,29
|Schweizer Franken
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0,934
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-0,0128
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-1,35
|Hongkong-Dollar
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8,8228
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-0,0703
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-0,79
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