02.06.2026 15:31:38

Bitcoin fällt erstmals seit dem 07. April unter 70.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit 07. April unter 70.000 US-Dollar gefallen. Die Digitalwährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Nachmittag 68.664 Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin über 71.000 Dollar gekostet.

"Auf die Stimmung drückt nach wie vor eine Meldung über einen Bitcoin-Verkauf in den Reihen von Strategy", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Strategy, der größte institutionelle Anleger, hat Bitcoin im Wert von rund 2,5 Millionen Dollar veräußert. Es war der erste Verkauf seit 2022. "Für Anleger ist dies eine Hiobsbotschaft in einer ohnehin fragilen Marktphase, bestehend aus Inflations-, Zins- und geopolitischen Sorgen", schreibt Emden. Entscheidend sei die Signalwirkung und nicht die Größe des Verkaufs. "Gerade in einem nervösen Marktumfeld können derartige Nachrichten die Risikoaversion der Anleger verstärken."

Die am Mittwoch gesunkenen Ölpreise stützten den Bitcoin in diesem Umfeld nicht. Schließlich zeichnet sich auch noch keine Einigung zwischen den USA und dem Iran ab. Im Gegenteil: Die Lage spitzte sich zuletzt zu. Der Iran droht angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump betonte hingegen auf Truth Social, die Gespräche mit Teheran würden in "schnellem Tempo" fortgeführt. Die Risikobereitschaft der Anleger wird durch die Unsicherheit gedämpft. Der Bitcoin gilt als riskante Anlageform.

Eine deutliche Erholung gilt auch angesichts der Geldpolitik der Notenbanken als unwahrscheinlich. Die gestiegenen Inflationsgefahren durch höhere Energiepreise dürften sich auch auf die Zinspolitik auswirken. So wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche ihren Leitzins anheben wird. Darauf deutet auch die im Mai gestiegene Inflationsrate hin. In den USA wird keine Leitzinssenkung mehr erwartet und eine Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf nicht ausgeschlossen. Höhere Zinsen machen den Bitcoin weniger attraktiv, da er selbst keine Zinserträge bringt./jsl/he

Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1646
0,0012
0,10
Japanischer Yen
186,098
0,3680
0,20
Britische Pfund
0,8643
-0,0002
-0,03
Schweizer Franken
0,9157
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,1277
0,0108
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:01 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.06.26 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.06.26 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen starten schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen präsentieren sich von ihrer schwächeren Seiten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen