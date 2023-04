Bitcoin fällt unter 29.000 Dollar Marke – wird sich die Korrektur noch weiter fortsetzen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Verlauf der letzten 24 Stunden ist der Kurs von Bitcoin (BTC) unter zwei bedeutende psychologische Preisgrenzen gefallen – $30.000 und $29.000 – und hat dabei gemäß Daten von Coinglass Long-Positionen im Wert von 66,14 Millionen US-Dollar ausgelöst. Auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt summierten sich die Liquidationen innerhalb der letzten 24 Stunden, basierend auf den Coinglass-Statistiken, auf insgesamt 300,10 Millionen US-Dollar. Diese Verkaufswelle führte zur Vernichtung von Händlern, die Long-Positionen im Markt eingenommen hatten.

Die meisten Liquidationen fanden auf den Handelsplattformen OKX, Binance und ByBit statt. Über 80 % der gesamten Liquidationen konzentrierten sich auf diese drei Börsen, wobei 89 % der Liquidationen Long-Positionen betrafen. Andere Handelsplätze wie Huobi, CoinEx und Bitmex verzeichneten ebenfalls einen beachtlichen Anteil an den gesamten Liquidationen. Coinglass zufolge wurden insgesamt 88.379 Händler liquidiert – die bedeutendste Liquidation war eine Long-Position von LTC-USDT im Wert von 3,92 Millionen US-Dollar auf Binance.

Zu den weiteren liquidierten Vermögenswerten zählen Ethereum (ETH) und Litecoin (LTC) – mit 69,09 Millionen US-Dollar beziehungsweise 12,20 Millionen US-Dollar. Andere Kryptowährungen wie Dogecoin (DOGE) verzeichneten Liquidationen in Höhe von 12,49 Millionen US-Dollar, während Solana (SOL), Arbitrum (ARB) und XRP jeweils weniger als 10 Millionen US-Dollar aufwiesen. Der Bitcoin-Preis sank unter 29.000 US-Dollar.

Während der letzten 24 Stunden ist das Vorzeigeprojekt unter den digitalen Assets auf 28.920 US-Dollar gesunken. Glassnode-Daten zeigen, dass im Berichtszeitraum 775,6 Millionen BTC an Kryptobörsen transferiert wurden, während Anleger 747,3 Millionen US-Dollar abzogen, da die bärische Stimmung den Markt beherrschte.

Krypto-Analyst Maartun wies auf mehrere gegenläufige Faktoren hin, die der Branche Schwierigkeiten bereiten und sie möglicherweise in einen Bärenmarkt drängen könnten. Der Analyst merkte an, dass eine Anzahl von Münzen, die seit 7 bis 10 Jahren nicht mehr bewegt wurden, nun auf der Blockchain transferiert wurden, was historisch gesehen kein gutes Zeichen für den Markt ist.

Zugleich veröffentlichte Santiment, ein Blockchain-Analyseunternehmen, dass Bitcoin-Wale innerhalb von lediglich zwei Tagen mehr als 20.000 BTC gesammelt haben. Laut dem Bericht befinden sich die Whale-Adressen, die zwischen 100 und 1.000 BTC besitzen, nach dem monatelangen Rückgang wieder in einer Akkumulationsphase. Der Bitcoin-Preis erlebte am Dienstag ebenfalls Schwankungen, wobei er die 30,5K $-Schwelle überschritt.

Kleine Konsolidierungsphase nach sehr erfolgreichem Q1 durchaus nachvollziehbar

Abgesehen vom aktuellen Preisrückgang verliefen die letzten Monate außerordentlich gut für den Bitcoin. Der Preis in US-Dollar kletterte von knapp unter 17.000 US-Dollar am 31. Dezember 2022 auf über 28.000 US-Dollar am 31. März 2023. Die Erholung des Kryptowährungswerts kann unter anderem auf die gesteigerte Volatilität infolge der Bankenkrise zurückgeführt werden.

Bitcoin erfuhr eine Renaissance und schloss das erste Quartal 2023 bei einem Wert von mehr als 28.000 US-Dollar ab. Dabei übertraf er bedeutende Anlageklassen wie den Nasdaq-Index und Gold, indem er im April die wichtige Schwelle von 30.000 US-Dollar durchbrach. Gemäß der Analyse war Bitcoin die am besten abschneidende Anlage, da sein Wert im Quartalsvergleich um 72,4 % zunahm. Der Nasdaq-Index und Gold belegten mit Steigerungen von 15,7 % beziehungsweise 8,4 % die Ränge zwei und drei der Top-Performer.

Laut Coingecko schrumpfte die Marktkapitalisierung von Stablecoins um 4,5 %, was etwa 6,5 Milliarden US-Dollar entspricht, „als Folge der Schließung von Binance USD (BUSD) durch Paxos und des kurzzeitigen USD Coin (USDC) De-Pegging-Ereignisses während des Zusammenbruchs von SVB.“ In der Zwischenzeit wuchs die Marktkapitalisierung von DeFi um 65,2 % und erreichte zum Ende des Quartals 29,6 Milliarden US-Dollar. Der Wert der handelbaren Staking-Governance-Token legte im ersten Quartal 2018 um 210,9 % zu und machte sie zur drittgrößten Kategorie im DeFi-Bereich.

Das Handelsvolumen auf Nicht-fungible-Token- (NFT-) Plattformen stieg im selben Zeitraum ebenfalls an, von 2,1 Milliarden US-Dollar im vorherigen Quartal 2022 auf insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar. Ein großer Teil dieser Volumina ist auf Blur zurückzuführen, das kürzlich OpenSea als NFT-Plattform mit dem größten Marktanteil verdrängte.

Longterm-bullish für Bitcoin: Mining Schwierigkeit steigt weiter an

Aufgrund des Anstiegs des Marktpreises für die führende Kryptowährung Bitcoin ist das Mining wieder zu einer lohnenden Tätigkeit geworden. Die Hashrate, die den Grad der Schwierigkeit beim Mining-Prozess anzeigt, verzeichnet täglich neue Höchstwerte, da immer mehr Mining-Anlagen in Betrieb genommen werden. Laut dem Blockchain-Datenverfolger BTC.com ist die Hashrate, die die Komplexität des Bitcoin-Minings darstellt, auf einen noch nie dagewesenen Wert von 356,35 EH/S gestiegen. Die Plattform erwartet, dass dieser Indikator in den kommenden Tagen um weitere 2 % zunehmen wird.

Obwohl die Hashrate ein Maß für den Eifer der Kryptowährungs-Miner ist, um Profite zu erzielen, sind Experten uneins. Während einige der Meinung sind, dass der BTC-Preis in Zusammenhang mit der Mining-Schwierigkeit steht, vertreten andere die Auffassung, dass diese Metrik die Realität nicht vollständig abbildet. Experten im Bereich der Kryptowährungen betonen, dass die Miner vermehrt Anstrengungen unternehmen, da der Bitcoin-Preis im Allgemeinen ansteigt. In jüngster Zeit ist jedoch eine alternative theoretische Erklärung für den Anstieg der Hashrate aufgetaucht.

Lokalen russischen Berichten zufolge hat die Krypto-Mining-Branche im Land seit Kriegsbeginn erhebliche Fortschritte erzielt. Die Nachrichtenquelle behauptet, dass Russland derzeit das zweitgrößte Land in der Branche ist. Diese bedeutende Rolle eines Landes im Bitcoin-Mining veranlasst einige Anleger dazu, sich Sorgen um mögliche Zensur zu machen. Eine Konzentration der Mining-Aktivitäten in einem Land könnte durch die Entscheidungen der Regierung beeinträchtigt werden, so die Befürchtung.

Dieses neue Kryptoprojekt wird den Bitcoin 2023 um ein Vielfaches outperformen und Anleger für ihr Vertrauen mit hohen Renditen belohnen

Das Love Hate Inu (LHINU)-Projekt, ein Blockchain-basiertes Kryptowährungsvorhaben mit einem einzigartigen STAKE-TO-VOTE-Mechanismus, nähert sich dem Ende seiner PreSale-Periode. Der Tokenwert beträgt derzeit 0,000115 $. Es ist möglich, dass die LHINU-Token in Kürze vergriffen sein werden, was darauf hindeutet, dass interessierte Anleger die verbleibende Chance nutzen sollten, um sich am Love Hate Inu-Projekt zu beteiligen.

Die Kryptowährung von Love Hate Inu konnte bereits mehr als 4,8 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln generieren und unterscheidet sich von anderen digitalen Währungen, indem sie die Mitglieder der Gemeinschaft in Entscheidungsfindung und Anreizstrukturen aktiv integriert. Dies wird durch die Einbindung spielerischer Aspekte und sozialer Funktionen in das Ökosystem ermöglicht.

Im Vergleich zu Dogecoin verfolgt Love Hate Inu noch ambitioniertere Ziele und möchte den Investoren attraktive Erträge ermöglichen. Indem sie Teil der LHINU-Community werden, können Anleger ihre Ansichten teilen und für ihren Beitrag geschätzt und belohnt werden. Es wäre unklug, diese Chance auf eine möglicherweise gewinnbringende Investition ungenutzt verstreichen zu lassen.

Der aktuelle PreSale und das starke Engagement der Community machen Love Hate Inu zu einer vielversprechenden Anlagemöglichkeit. Das Projekt sticht durch sein STAKE-TO-VOTE-System und die zunehmende Beliebtheit von Meme-Token heraus. Das STAKE-TO-VOTE-System erlaubt den Benutzern, diskret an Entscheidungen teilzunehmen und für ihre Mitwirkung belohnt zu werden, während der größte Teil der Token im Besitz der Community verbleibt. Dieses besondere Konzept unterscheidet Love Hate Inu von anderen Kryptowährungen und bietet Investoren die Chance, von der engagierten Gemeinschaft und der innovativen Technologie des LHINU-Projekts zu profitieren.