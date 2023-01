Bitcoin gelingt der Durchbruch über 17.000 Dollar – Ist jetzt wieder alles möglich?

Der gesamte Kryptomarkt steigt um rund 3 % zum Wochenstart. Damit liegt die Marktkapitalisierung der digitalen Währungen bei mehr als 848 Milliarden Dollar. Ein Wert, der schon fast unerreichbar schien. Nachdem in der ersten Handelswoche in diesem Jahr zwar schon vorsichtiger Optimismus aufkam und die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung nur minimal angestiegen sind, läuft es in der aktuellen zweiten Woche deutlich besser an. Ein Blick auf die Top 100 Coins zeigt überwiegend grüne Zahlen. Auch der Bitcoin als digitale Leitwährung legt um rund 1,5 % zu und lässt damit die 17.000 Dollar Marke weit hinter sich.

Mit der Entwicklung der letzten Tage hat der Bitcoin auch den 50-Tages-EMA bei 17.114 Dollar überschritten und sendet damit ein weiteres bullisches Signal aus. Auf dem Tageschart erkennt man seit dem Jahreswechsel auch einen klaren Aufwärtstrend, nachdem im November und im Dezember nach dem FTX-Crash keine eindeutige Richtung mehr zu sehen war. Anleger bleiben also weiterhin optimistisch für das Jahr 2023 und die Anzeichen häufen sich auf dem Kryptomarkt, dass der Boden erreicht zu sein scheint. Allerdings finden in dieser Woche auch wichtige Termine statt, die hier schnell wieder ein anderes Bild zeichnen können. Unter anderem wird der Vorsitzende der FED – Jerome Powell – eine Rede halten. Auch hier werden sich Investoren wieder erhoffen, dass sie ein Wort über die Lockerung der Zinspolitik zum Jahresende hin heraushören. Powell ist aber nicht als der große Optimist in Sachen Inflation bekannt und seine Art, das zu zeigen, kann bei vielen Anlegern auch schnell falsch verstanden werden.

Außerdem werden auch die US-Inflationszahlen bekanntgegeben und auch hier bleibt abzuwarten, ob die Erwartungen erfüllt werden oder nicht. Alles in allem ist es also noch eine spannende Woche, die uns bevorsteht, um mehr über die Richtung des Bitcoin-Kurses für die nächsten Tage zu sagen. Sollte der Preis bis zur Verkündung durch Powell allerdings im gleichen Tempo weiter ansteigen, würde ein kleiner Dämpfer den Preis für einen Bitcoin nicht mehr unter 17.000 Dollar drücken, wodurch sich in diesem Bereich der neue Boden bilden könnte, von dem aus es weiter nach oben geht. In den letzten 24 Stunden ist der Kurs an dem Widerstand bei 17.250 Dollar abgeprallt. Allerdings kommen die großen Geldmengen erst jetzt langsam wieder in den Markt und zum Wochenstart ist noch viel möglich. Sollte es gelingen, die 17.250 Dollar Marke zu übersteigen, wäre der Weg bis zu 17.600 Dollar frei. Bei guten Nachrichten seitens der FED oder niedrigeren Inflationszahlen wäre ein Anstieg auf 18.000 Dollar sogar schon in dieser Woche möglich. Vom aktuellen Preisniveau aus wäre dafür ein Anstieg von rund 4,65 % nötig.

Portfolio diversifizieren mit Dash 2 Trade

Während der Bitcoin kleine Schritte nach oben macht, sieht es bei anderen Coins schon anders aus. Auch die, die in den Top 20 nach Marktkapitalisierung sind, steigen teilweise extrem stark an. Solana steigt in den vergangenen 24 Stunden zum Beispiel um mehr als 20 Prozent an. Noch deutlich größere Kurssprünge wären schon in wenigen Tagen bei Dash 2 Trade (D2T) möglich. Der D2T-Token steht nämlich kurz vor dem Listing an den namhaften Kryptobörsen wie Gate.io und Uniswap und kann noch für kurze Zeit im Presale gekauft werden. Bereits am 11. Jänner wird der Coin an den Kryptobörsen gehandelt und in der Vergangenheit konnte man bei derartigen ICOs schon oft Kurssprünge beobachten, die das eingesetzte Kapital der Investoren vervielfachen. Renditen von 1.000 % und mehr sind hier keine Seltenheit. Bei Dash 2 Trade handelt es sich um eine Krypto-Analyseplattform, die Holden des D2T-Tokens Handelssignale sendet und zahlreiche Trading-Tools zur Verfügung stellt, um höhere Renditen zu erzielen. Das macht den D2T zu einem echten Utility-Coin mit Potenzial zur Kursrallye nach dem Listing am 11. Jänner. Wer jetzt noch zum günstigen Fixpreis im Presale einsteigen möchte, sollte sich beeilen. Durch den Vorverkauf wurden bereits weit mehr als 14,6 Millionen Dollar umgesetzt und aktuell sind nur noch Coins für weniger als 800.000 Dollar übrig.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.