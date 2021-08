Bitcoin hält Kursgewinne - Volumen des Krypto-Marktes über 2 Billionen Dollar

Jüngste Kursgewinne wichtiger Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether haben das Volumen aller Kryptowährungen am Montag knapp über der Marke von zwei Billionen US-Dollar gehalten.

Die älteste und bekannteste Digitalwährung Bitcoin konnte am Montag auf hohem Niveau verharren. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde am frühen Morgen etwas mehr als 48.000 US-Dollar für einen Bitcoin gezahlt. Der Kurs lag damit nur knapp unter dem Stand vom Samstag, als bei 48.190 Dollar der höchste Kurs seit Mitte Mai verzeichnet worden war. Am Montagmittag wurden für einen Bitcoin zeitweise 47.522,74 US-Dollar gezahlt.

Seit Mitte Juli ist der Bitcoin wieder einem Aufwärtstrend, nachdem er zeitweise bis unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen war. Eine ähnliche Kurserholung zeigte sich auch bei zahlreichen anderen Kryptowährungen, so dass die gesamte Marktkapitalisierung am Wochenende erstmals seit Mai wieder über die Marke von zwei Billionen Dollar stieg.

Für die positive Grundstimmung am Markt dürfte nicht zuletzt der Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk gesorgt haben, der vor einigen Wochen ein mögliches Comeback der Kryptowährung bei Tesla in Aussicht gestellt hatte.

Grundsätzlich bleibt der Bitcoin schwankungsanfällig. Auch mehrerer Tausend Dollar Verlust an einem Tag sind keine Seltenheit. Daher raten Experten zur Vorsicht.

/jkr/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)