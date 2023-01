Bitcoin hält 21.000 Dollar Marke – Geht es von hier aus nur noch weiter nach oben?

Langsam aber sicher wird das Bild klarer und die Möglichkeit, dass es sich bei der Jänner-Rallye am Kryptomarkt handelt, wird nach und nach ausgeschlossen. Der Bitcoin notiert am Mittwochmorgen bei 21.250 Dollar und hat in dieser Woche bereits mehrfach den starken Widerstand vom November letzten Jahres bei 21.500 Dollar angetestet. Die Bewegung der letzten Tage verläuft immer enger und es scheint, als würde der Preis sich auf diesem hohen Niveau stabilisieren. Leichte Pullbacks wurden in den letzten Tagen bereits am EMA200 aufgefangen. Wenn dieser als Support hält, wird ein Unterschreiten der 20.000 Dollar Marke nicht mehr so schnell bevorstehen.

eToro geht aus zahlreichen Broker-Vergleichsportalen als Testsieger hervor. Jetzt Konto eröffnen und in wenigen Augenblicken mit dem Trading starten.

Es ist noch nicht lange her, dass der Bitcoin-Kurs den gleitenden Durchschnittspreis der letzten 200 Tage überschritten und somit ein weiteres stark bullisches Signal gegeben hat. Inzwischen liegt dieser bei 19.547 Dollar und damit schon deutlich hinter dem aktuellen Kurs. Auch der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) der vergangenen 200 Tage befindet sich nach wie vor unterhalb des aktuellen Preises. An dieser Linie, die sich knapp unterhalb der 21.000 Dollar Marke befindet, ist der Kurs in den letzten Tagen auch bereits mehrfach aufgefangen worden, sodass es danach aussieht, als würde sich hier ein starker Support bilden. Das wäre natürlich die beste Voraussetzung für den Bitcoin, um den Widerstand bei 21.500 Dollar im Laufe der restlichen Woche doch noch zu übersteigen.

Wird der Preis steigen oder fallen? Mit eToro können Sie von beiden Varianten profitieren. Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen mit wenigen Klicks auf eToro kaufen und verkaufen.

Sollte das gelingen, wäre der Weg bis zur 22.500 Dollar Marke frei und auch das Hoch vom August letzten Jahres bei rund 25.000 Dollar würde wieder in greifbare Nähe rücken. Nachdem gestern die Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas veröffentlicht wurden, die deutlich schlechter ausgefallen sind als erwartet, war am Kryptomarkt nichts davon zu spüren. Das bestätigt die These, dass schlechte Nachrichten zur weltwirtschaftlichen Lage den Preis nicht mehr merklich nach unten drücken, da diese bereits erwartet werden. Gute Nachrichten dagegen, die auch nur den kleinsten Funken Hoffnung aufkommen lassen, dass eine Erholung schneller vorangehen könnte als erwartet, beflügeln sowohl den Aktien- als auch den Kryptomarkt maßgeblich. Das sind die besten Voraussetzungen, um in diesem Jahr wieder einen Bullrun zu erleben – auch wenn der nicht so stark ausfallen wird wie der letzte. Die Bereitschaft zu investieren wächst wieder und bei der hohen Inflation, die durch Zinsen am Sparbuch bei weitem nicht ausgeglichen wird, suchen auch immer mehr Menschen nach einer Investition, dieses Defizit auszugleichen.

Bitcoin kaufen leicht gemacht. Mit eToro sicher und schnell Aktien und Kryptowährungen kaufen und verkaufen.

Ob der Bitcoin, der in letzter Zeit als Inflationsschutz versagt hat, hier wieder mehr in den Fokus rückt, wird sich zeigen. Derzeit sieht zumindest alles danach aus, als könnte eine Erholung im Laufe des Jahres bis zurück in den Bereich zwischen 30.000 und 35.000 Dollar erfolgen. Bis dahin gilt es aber vorher noch den ein oder anderen Widerstand zu durchbrechen. Dennoch könnten im Bereich zwischen 21.500 und 22.000 Dollar noch zahlreiche Kauforders platziert sein, die schnell zum Erreichen der nächsten Tausender-Marken führen könnten. Seit dem Jahreswechsel hat der Bitcoin sich auch wieder Marktanteile zurückgeholt. Zum Jahresbeginn lag die Bitcoin-Dominanz noch bei ziemlich genau 40 %. Zwischenzeitlich ist diese auch auf 39 % gesunken, beläuft sich aber aktuell auf mehr als 41,1 Prozent. Damit kommen alle im Umlauf befindlichen BTC auf einen Gesamtwert von mehr als 410 Milliarden Dollar.

Jetzt eToro Konto eröffnen und Bitcoin sowie zahlreiche weitere Kryptowährungne einfach und sicher handeln.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.