Bitcoin Hashrate crasht: Maxi Doge Presale bei 4,5 Mio. USD, unabhängig vom Mining-Drama

Der Bitcoin Hashrate crasht brutal durch US-Wintersturm, Pools wie FoundryUSA und Luxor down bis 50 Prozent. Bloomberg: Von 1.000 EH/s auf unter 900 EH/s, Hashprice 39 Dollar pro PH/s unter Breakeven. Miner kapituliere, doch Maxi Doge Presale knackt 4,5 Mio. USD unabhängig. (48 Wörter-nah dran, angepasst.)

Hintergründe des Bitcoin Hashrate Crashs

Der Bitcoin Hashrate crasht nicht nur wegen des Wetters. Seit November 2025 quetschen sinkende BTC-Preise und steigende Stromkosten die Margins, Hashprice fiel auf Multi-Jahres-Tiefs unter 35 Dollar pro PH/s. VanEck-Analysten nennen es die härteste Phase für Miner seit dem Halving im April 2024, das die Rewards halbiert hat. Texas-Miner wie MARA leiden besonders, Kältewellen pushen Gaspreise hoch, und Trumps Zölle machen Hardware teurer.

In den USA, wo ein Drittel des globalen Hashrates sitzt, zwingt der Storm zu massiven Shutdowns. CryptoQuant misst Drops von 1.133 ZH/s auf 690 EH/s in Tagen, Pools melden 4 Prozent Rückgang monatlich. Das ist kein Zufall, sondern Miner-Cap, wo schwache Rigs offline gehen und stärkere mehr Blocks schnappen. Der Bitcoin-Hashrate crasht also strukturell, getrieben von Profitabilitätsdruck.

Miner-Kapitulation und BTC-Preiswirkungen

Du siehst Miner verkaufen, um Kosten zu decken. Das addet Sell-Pressure auf BTC. Nach dem Flash-Crash im Oktober, 30 Prozent runter, hängt der Preis bei 87.000 bis 91.000 Dollar, weit vom ATH entfernt. Difficulty fiel leicht auf 146,4 Billionen im ersten 2026-Adjustment, nächste Anpassung am 22. Januar soll sie hochtreiben.

Langfristig signalisiert der Bitcoin, dass Hashrate oft Bottoms crasht, weil Difficulty sich anpasst und verbliebene Miner profitieren. Hashrate Index prognostiziert Surge auf 1,7 EH/s bis Ende 2026 durch effizientere ASICs, aber dünne Margins bleiben. Für Trader bedeutet das Volatilität, kurzfristig downside durch Cap-Verkäufe, dann Rally, wenn Profite zurückkommen.

Ausblick: Hashrate Recovery und Altcoin-Chancen

Experten von Hashlabs erwarten Hashrate bei 1,7 EH/s Ende 2026, aber nur Low-Cost-Miner überleben. BTC-Preis könnte rallyn, wenn Storm endet und Difficulty stabilisiert, doch Volatilität bleibt. Der aktuelle Crash erinnert an vergangene Caps, die oft Bull-Runs vorangingen.

