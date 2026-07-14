14.07.2026 17:30:38

Bitcoin Hits $64,000, Ethereum Gains 5% on Ice-Cold Inflation Print: What Is Happening?

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