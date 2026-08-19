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19.08.2026 23:15:12
Bitcoin Hits $69,000, Ethereum Goes on 20% Bull Rampage, XRP, SOL Pump 10% on Historic Crypto Day
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1684
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0,0005
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0,04
|Japanischer Yen
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185,46
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0,7800
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0,42
|Britische Pfund
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0,8572
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-0,0012
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-0,14
|Schweizer Franken
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0,9323
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0,0013
|
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0,14
|Hongkong-Dollar
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9,164
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0,0072
|
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0,08