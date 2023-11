Bitcoin im Blick: Kryptokurse am Vormittag

Kryptokurse am Donnerstagvormittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -1,63 Prozent auf 37.311,21 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 37.929,89 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,19 Prozent auf 238,43 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 237,98 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:26 fällt der Ethereum-Kurs um -0,75 Prozent auf 2.046,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.061,55 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -0,59 Prozent auf 73,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 74,09 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:26 wurde ein Kurs von 0,6483 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,6497 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3790 US-Dollar) geht es um 4,87 Prozent auf 0,3974 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Monero um 09:26 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 161,74 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 160,74 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:25 wurde ein Kurs von 0,1935 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1939 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0039 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:25 bei 0,0040 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:25 wurde ein Kurs von 0,1224 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1216 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0363 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:25 auf 0,0366 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,22 Prozent auf 32,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 32,24 US-Dollar wert.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 11,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,05 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,00 Prozent.

