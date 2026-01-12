Bitcoin im Niemandsland: Steht der nächste große Move kurz bevor?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs pendelt weiter in einer engen Zone. Aktuell bewegt sich der Preis um 92.500 US-Dollar und steckt damit genau zwischen wichtigen Marken fest. Weder Käufer noch Verkäufer konnten zuletzt die Kontrolle übernehmen. Der Markt wirkt zäh, Bewegungen bleiben überlappend und eher korrektiv. Klar ist nur eines: Die Phase der Entscheidung rückt näher.

Bitcoin zwischen Ausbruch und Abrutschen

Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 92.400 bis 92.500 US-Dollar entscheidend. Hier scheiterte Bitcoin zuletzt mehrfach. Ein sauberer Stundenschluss darüber wäre ein erstes Signal, dass der Markt erneut Schwung aufnehmen könnte. In diesem Fall rückt die Zone um 93.000 US-Dollar in den Fokus. Gelingt auch dort der Durchbruch, öffnet sich Raum bis in den Bereich zwischen 95.000 und 96.500 US-Dollar. Erst dort würde sich zeigen, ob ein neues Hoch realistisch ist oder ob erneut Verkaufsdruck einsetzt.

Analyse von “Krypto Trading und Investing” auf https://www.youtube.com/

Noch fehlt jedoch das Momentum. Der aktuelle Anstieg wirkt technisch wie eine Gegenbewegung innerhalb einer größeren Korrektur. Genau das macht die Lage heikel. Sollte der Ausbruchsversuch erneut scheitern und das letzte lokale Tief unterschritten werden, könnte die Abwärtsbewegung deutlich an Tempo gewinnen. In diesem Szenario rückt die Zone um 88.000 US-Dollar schnell näher. Dort wartet ein markanter Kreuzbereich aus mehreren technischen Faktoren.

Unterhalb von 88.000 US-Dollar würde sich das Bild weiter eintrüben. Dann wäre auch ein tieferer Rücksetzer in Richtung 80.000 US-Dollar nicht mehr vom Tisch. Dieser Bereich wurde in der Vergangenheit immer wieder als mögliches Ziel größerer Korrekturen genannt und hätte bereits zuvor als Abschluss einer längeren Abwärtsphase gedient. Erst dort würden viele längerfristige Szenarien wieder attraktiver wirken.

USDT-Dominanz als unterschätzter Faktor

Ein Blick auf die USDT-Dominanz liefert zusätzliche Hinweise. Auf dem Vierstunden-Chart zeigt sich weiterhin eine große, übergeordnete Struktur, die eher für eine Fortsetzung nach oben spricht. Kurzfristig sind zwar Rückläufe möglich, diese verlaufen jedoch ebenfalls korrektiv. Ein weiterer Dip der Dominanz wäre denkbar, ohne dass Bitcoin direkt davon profitiert.

Tether Marktkapitalisierung auf Allhzeithoch, www.coinmarketcap.com

In diesem Fall könnte sich der Markt seitwärts bewegen. Einzelne Altcoins würden leicht anziehen, während Bitcoin eher stabil bleibt. Steigt die USDT-Dominanz anschließend wieder an, kehrt der Druck auf den Gesamtmarkt zurück. Genau dieses Wechselspiel passt gut zur aktuellen Unsicherheit. Die große Bewegung scheint vorbereitet, lässt aber noch auf sich warten.

Bitcoin Hyper: Utility statt Stillstand

Während Bitcoin im charttechnischen Wartemodus verharren, richtet sich der Blick verstärkt auf neue Konzepte rund um das Bitcoin-Ökosystem. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das Projekt knüpft direkt an die aktuellen Marktprobleme an: fehlende Dynamik, wenig Nutzung und begrenzte Einsatzmöglichkeiten von Bitcoin selbst.

Bitcoin Hyper erweitert Bitcoin um eine Layer-2-Struktur mit SVM-basierter Architektur. Native BTC werden auf der Base-Layer gesperrt und als abgebildetes Asset innerhalb des Hyper-Netzwerks nutzbar gemacht. Damit entstehen Anwendungsfelder wie DeFi, Gaming und schnelle Zahlungen, ohne die Sicherheit von Bitcoin aufzugeben. In Phasen, in denen der Spotmarkt stagniert, rücken solche Utility-Ansätze stärker in den Vordergrund.

Der Presale verzeichnet weiterhin hohes Interesse und nähert sich der Marke von 31 Millionen US-Dollar. Aktuell liegt der Preis pro HYPER-Token bei 0,013565 US-Dollar, diese Stufe läuft jedoch zeitnah aus. Neben der Nutzung als Gas-Token kommen Staking und Governance hinzu. Die aktuelle Staking-Rendite liegt bei rund 38 Prozent und sorgt für zusätzliche Nachfrage innerhalb des Systems.

Gerade in einem Marktumfeld, das von Korrekturen und Geduld geprägt ist, gewinnen Projekte an Bedeutung, die echte Nutzung mitbringen. Bitcoin Hyper profitiert dabei direkt vom übergeordneten Bitcoin-Narrativ und verbindet es mit neuen technischen Möglichkeiten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.