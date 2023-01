Bitcoin: Ist die Luft bald raus oder sind schon bald wieder 20.000 Dollar möglich? Diese Alternativen sollte man kennen

Der Bitcoin startet erfolgreich in das neue Jahr und zieht die meisten Kryptowährungen mit nach oben. Wobei es nach dem letzten Jahr auch nicht sonderlich schwer war, erfolgreicher zu starten. Noch vor 2 Monaten wurde beim Unterschreiten der 20.000 Dollar Marke wie schon so oft der Ruf nach dem Ende des Bitcoins laut. Inzwischen spricht man bei einem Anstieg über 17.000 Dollar schon wieder Kursziele von 100.000 Dollar aus. Beide Szenarien sind wohl in nächster Zeit sehr unrealistisch. Die digitale Leitwährung wird wohl in den nächsten Jahren nicht vom Markt verschwinden und auch nicht nach dem Ende des Abwärtstrends sofort wieder neue Allzeithochs erreichen. Ein Blick auf den Chart zeigt, was in nächster Zeit realistisch ist.

Seit Monaten verlaufen EMA20, EMA50 und EMA 100 in aufsteigender Reihenfolge steil bergab und halten so den Abwärtstrend aufrecht. Anfang November letzten Jahres kam es zum ersten Mal seit langem zu einem Crossover der 20- und 50-Tages-Linie, das bereits das Ende dieses Trends einleiten können hätte, bis dann die Nachricht um den FTX-Crash nochmal ein tiefes Loch in den Markt gerissen hat und die Trendumkehr wieder in weite Ferne rückte. Die ersten Wochen im neuen Jahr könnten nun einen erneuten Anlauf starten, den Bärenmarkt zu beenden. Die Linien flachen ab und die letzten Tage lassen den Bitcoin Kurs über den EMA 20 und den EMA 50 ansteigen, wodurch diese sich nun langsam wieder nach oben zu verschieben beginnen. Bei der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung – Ethereum – ist dieses Bild bereits noch weiter fortgeschritten und auch beim Bitcoin könnte es bald erneut zum nach oben verlaufenden Crossover kommen, welches ein bullisches Signal bedeuten würde. Wenn die Woche so stark weitergeht, die sie angefangen hat, könnte dieser Punkt bald erreicht sein. Zuletzt haben die starken Arbeitsmarktdaten der USA neben dem Aktienmarkt auch die Kryptowährungen stark ansteigen lassen. Nun bleibt allerdings abzuwarten, ob Jerome Powell – Vorsitzender der FED – in seiner heutigen Ansprache wieder den Optimisten den Wind aus den Segeln nimmt, oder nicht. Sollten Investoren auch nur die kleinste Anspielung auf eine Lockerung der Zinspolitik zum Jahresende hin hören, würde das den Kurs nochmal stark ankurbeln und der Rest der Woche würde ähnlich stark laufen wie der Montag. Im Umkehrschluss bedeutet das leider auch, dass eine zu starke Dramatisierung der Situation seitens Powell die Stimmung heute drücken und den Bitcoin Preis schnell wieder unter 17.000 Dollar schicken könnte. Sollten Anleger keine Richtung durch die Worte des FED-Vorsitzenden interpretieren können, könnte der EMA50 zur Unterstützung werden, wodurch es nicht mehr so schnell zu einem Rücksetzer unter 17.000 Dollar kommen würde. Im bullischen Szenario wäre der nächste Widerstand bei 17.300 Dollar, der gestern nicht nachhaltig überschritten werden konnte, bevor die 18.000 Dollar Marke und der EMA100 bei 18.034 in Angriff genommen werden können. Für das Erreichen dieser Ziele wäre ein Anstieg von rund 4,42 % nötig. Sollte das gelingen, rücken Kursziele von 20.000 Dollar und darüber schon wieder in greifbare Nähe.

2 Alternativen, die deutlich besser performen könnten

Während Bitcoin und Co. noch versuchen, den Abwärtstrend zu durchbrechen, stehen zahlreiche Coins im ICO noch vor ihren Allzeithochs. Hier muss noch kein Verlust wiedergutgemacht werden, da diese ihren Wert erst nach einiger Zeit an den Krypobörsen finden. Zahlreiche Coins haben Investoren, die bereits eingestiegen sind, bevor die jeweiligen Token an den Börsen gehandelt wurden, in der Vergangenheit extrem hohe Renditen eingebracht. Dem gegenüber stehen natürlich auch zahlreiche Coins, die zum Totalverlust des Investments geführt haben – es handelt sich hierbei um Risikokapital. Aufgrund der vorliegenden Fakten muss man selbst entscheiden, ob man einem Coin ein Wachstum zutraut und findet, dass das Projekt Potenzial hat oder nicht. Mit dem FGHT (Fight Out) und dem D2T (Dash 2 Trade) kommen zwei Token auf den Markt, die sich auf jeden Fall durchsetzen und noch in diesem Jahr durch die Decke gehen könnten.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade muss hier gleich zu Beginn genannt werden, da von den 298 Millionen D2T Token schon in wenigen Augenblicken keine mehr verfügbar sein werden. Der Coin hat im Presale bereits eine Summe von mehr als 15 Millionen Dollar umgesetzt. Ein Wert, der auch bei Krypto-Projekten nicht oft erzielt wird. Das spricht bereits deutlich für die Erfolgschancen von Dash 2 Trade. Das hat auch seinen Grund: Mit der Learn 2 Trade Academy als Launchpartner konnten die Entwickler auf die Erfahrung einer Plattform zugreifen, die bereits mehr als 70.000 Trader umfasst. Hier weiß man genau, wo beim Handeln mit Kryptowährungen der Schuh drückt und hier setzt das Team an.

Dash 2 Trade ist eine Krypto-Analyseplattform, die Holdern des D2T zahlreiche Tools zur Verfügung stellt, um ihr Trading zu verbessern und höhere Renditen zu erzielen. Das macht den D2T zu einem echten Utility-Token, der bereits vor dem Launch viel Aufsehen erregt. Morgen um diese Zeit kann der Coin bereits an zahlreichen Kryptobörsen gehandelt werden – Listings für Gate.io, Uniswap, Changelly Pro, BitMart und weitere Exchanges sind bereits bestätigt. Somit haben Investoren noch für kurze Zeit die Möglichkeit, vor dem Listing einzusteigen und die letzten verfügbaren Coins im Presale zum Fixpreis zu kaufen.

Fight Out

Fight Out kann man in mehrere Kategorien einordnen, da das Projekt das Beste aus mehreren Welten verbindet. Mit einem Move 2 Earn Ansatz mischt Fight Out die Fitnessbranche auf, kreiert aber gleichzeitig ein Metaverse und ist somit auch in dieser Kategorie bald stark vertreten. Durch den spielerischen Anreiz, den eigenen Avatar-NFT durch Fitnesstraining im realen Leben zu stärken, könnte Fight Out sogar in der Gamer-Szene bald stark vertreten sein. Zu Beginn mintet man sich seinen Avatar, mit dem man das Metaverse bereist und dieser wird nur stärker, wenn man auch im echten Leben stärker wird und seine Trainings absolviert.

Damit könnten zahlreiche Sportmuffel schon bald zu echten Fitness-Fans werden und so ihre Gesundheit spielerisch steigern. Das macht den $FGHT zu einem Token, der 2023 durch die Decke gehen könnte, sobald er an den Kryptobörsen gehandelt wird. Derzeit ist der $FGHT noch im Presale zu einem Fixpreis von 0,0166 USDT erhältlich. Hier erhält man auch noch einen Bonus auf seine Einzahlung. Je länger man die Coins nach dem Kauf sperrt und je höher die investierte Summe, desto höher der Bonus. Bis zu 50 % sind hier möglich. Der Coin wird im April zu einem Preis von 0,0333 USDT an den Exchanges gelistet, wodurch Investoren bereits einen Buchgewinn von rund 100 % verzeichnen können. In weitere Folge hat der $FGHT dann das Potenzial, um ein Vielfaches anzusteigen. Hier sind für Anleger der ersten Stunde noch extrem hohe Renditen möglich.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

