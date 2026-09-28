28.09.2026 10:50:38

Bitcoin-Kurs gibt nach - unter 83.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Montag gesunken. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde am Vormittag auf der Handelsplattform Bitstamp zu 82.800 US-Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent tiefer als am Vortag. Zeitweise wurde der tiefste Stand seit einer Woche erreicht.

"Die Serie der Gewinnmitnahmen scheint offensichtlich noch nicht abgeschlossen", kommentierte Analyst Timo Emden von Captrader das Handelsgeschehen. "Ein Bündel aus geopolitischen Risiken und geldpolitischen Unwägbarkeiten dämpft derzeit den Risikoappetit der Anleger."

Aktuell treibt die festgefahrene Lage zwischen den USA und dem Iran im Streit um die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus die Energiekosten und damit die Inflationserwartungen weiter nach oben. Zwar war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, der aber von US-Präsident Donald Trump am Samstag abgelehnt worden war.

Die Zurückweisung von Irans Vorschlag habe an den Finanzmärkten zum bekannten Muster aus höherem Ölpreis und steigenden Renditen für Staatsanleihen geführt, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank. Da Kryptowährungen wie der Bitcoin keine Marktzinsen abwerfen, belasten höhere Renditen die Nachfrage und drücken den Kurs.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin mittlerweile mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin aber weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen./jkr/mis

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