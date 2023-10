Bitcoin-Kurs nähert sich wieder der 30.000 Dollar Marke während Bitcoin Minetrix zweite Vorverkaufsphase bald beendet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während sich die zweite Phase des Bitcoin Minetrix-Vorverkaufs den letzten Tagen nähert, betonen Branchenexperten seine Bedeutung für den Boom auf dem Kryptomarkt im aktuellen “Uptober”.

Jetzt, wo die Uhr tickt und der Abschluss von Phase 2 für Montag, den 23. Oktober, geplant ist, ist die Bitcoin Minetrix Community mit spürbarer Vorfreude und Aufregung erfüllt – hier ist ein detaillierter Blick darauf, warum dieser Moment für informierte Investoren von entscheidender Bedeutung ist.

Bitcoin Minetrix könnte mit Bitcoins ETF-Bullrun explodieren

Die vielversprechende Entwicklung und der Aufstieg von Bitcoin Minetrix ist auf den aktuellen Aufwärtstrend von Bitcoin abgestimmt. Während BTC aufsteigt und die wichtige 30.000 Dollar Marke testet, drängt der breitere Kryptomarkt mit neuem Enthusiasmus in die Höhe, insbesondere im Zusammenhang mit der erwarteten US Bitcoin ETF-Zulassung.

Diese elektrisierende Atmosphäre schafft die perfekte Grundlage dafür, dass Initiativen wie Bitcoin Minetrix gedeihen und Krypto-Normen neu definieren können. Dies hatte bereits in der Vergangenheit Auswirkungen auf viele mit Bitcoin verbundene Projekte, wie den Erfolg verschiedener Derivate – Bitcoin Cash, Bitcoin SV, BTC 2.0 und BTC20 – die alle in den letzten Monaten bis zum Fünffachen an Wert gewonnen haben.

Die Aufregung um den möglichen Bitcoin-Spot-ETF hat beim führenden Bitcoin-Hardfork Bitcoin SV erhebliche Kursgewinne ausgelöst, der in den letzten 5 Tagen einen beeindruckenden Anstieg von +70 % verzeichnete.

Der führende Bitcoin Derivat-Token BTC20 verzeichnete in den letzten Tagen einen überraschenden Anstieg von 60 % und durchbrach damit einen ernsthaften Abwärtstrend, was das Aufwärtspotenzial von Token beweist, die an Bitcoin angelehnt sind.

Smart Money spekuliert nun darauf, dass Bitcoin Minetrix bei der Börsennotierung nachziehen könnte, vor dem Hintergrund einer wahrscheinlichen Bitcoin Spot ETF-Zulassung und einer möglichen Rückkehr zu Bitcoin Bullenmarktbedingungen.

Bitcoin Minetrix überschreitet die Marke von 1,8 Millionen Dollar: Das sind die Gründe

Während der Kryptomarkt gespannt auf das vieldiskutierte Halving von Bitcoin im April 2024 wartet, positioniert sich Bitcoin Minetrix als innovative Neuerung im Cloud-Mining-Sektor.

Die nächste Generation des “Stake to Earn”-Modells ist bahnbrechend und könnte Investoren hohe Renditen einbringen, was dazu führt, dass die 1,8 Millionen Dollar Marke innerhalb kürzester Zeit überschritten wurde.

Gegenwärtig wird ein einzelner $BTCMTX-Token für 0,0111 Dollar im Vorverkauf angeboten. In Anbetracht des schnell wachsenden Interesses scheint dieser Wert nach dem Ende des Vorverkaufs noch deutlich ansteigen zu können.

In seinem Bestreben, den zunehmend zentralisierten Bitcoin Mining-Sektor zu revolutionieren, bietet Bitcoin Minetrix durch die Dezentralisierung und Smart Contracts eine neue Art von Sicherheit für das Cloud Mining, die es bisher nicht gab.

Das neue Stake to Mine-Konzept bietet Privatanlegern eine neue und innovative Möglichkeit, in die lukrative Welt des Bitcoin-Minings einzutauchen – und das zu einem erschwinglichen Preis, ohne selbst teure Hardware kaufen zu müssen.

Dabei werden Scammer, die die Cloud Mining Branche plagen, ausgeschlossen, da $BTCMTX-Investoren ihre Token nur staken müssen, um am Cloud Mining teilnehmen zu können und kein Geld an Dritte überweisen müssen. Das Ziel ist klar: Bitcoin-Mining zu demokratisieren und sicherzustellen, dass es transparent, profitabel und vor allem nahtlos für alle zugänglich ist.

3 Gewinnmöglichkeiten durch Bitcoin Minetrix

Im Bitcoin Minetrix-Ökosystem werden Nutzer, die ihre $BTCMTX-Token staken, mit Mining-Credits belohnt. Diese sind zwar ERC-20-Token, haben aber einen einzigartigen Nutzen – sie können für bestimmte BTC Cloud Mining-Zeitfenster eingelöst werden.

Sobald dieser Mechanismus vollständig aktiv und einsatzbereit ist, können sich diejenigen, die ihren Token staken, darauf freuen, durch Mining großzügige Belohnungen zu ernten, wodurch sich die Türen zu einer zusätzlichen, lukrativen Einnahmequelle öffnen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der $BTCMTX-Token aufgrund seiner Rolle als Dreh- und Angelpunkt in diesem Mining-Ökosystem eine beachtliche Wertsteigerung erfahren könnte, wenn er an einer Tier-1-Exchange geslitet wird.

$BTCMTX-Inhaber, die in einer frühen Vorverkaufsphase einsteigen, haben die Möglichkeit, an einem Minedrop-Giveaway im Wert von 30.000 Dollar teilzunehmen (gehostet über Gleam).

Erfahrene Kryptoanalysten sagen hohe Kursziele für Bitcoin Minetrix im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Bitcoin Halving voraus.

Bitcoin Cloud Mining: Der Bitcoin Minetrix Paradigmenwechsel

Cloud-Mining hat sich immer als sparsamer Einstieg in die teure Welt des Krypto-Minings präsentiert. Das ist auch zunehmend wichtig, denn mit nur zwei Mining-Pools (Foundry USA und Antpool), die 57,5 % der Bitcoin-Netzwerk-Hashrate repräsentieren, benötigt die zunehmend zentralisierte Mining-Branche dringend moderne Lösungen, um die langfristige Netzwerksicherheit zu gewährleisten.

Herkömmliche Modelle im Bereich des Cloud-Minings sind jedoch dafür berüchtigt, Nutzer mit langwierigen Mining-Verträgen zu umgarnen, die mit hohen Vorabkosten verbunden sind. Bitcoin Minetrix nutzt die Macht der Tokenisierung und versucht, diesen Ablauf zu ändern.

Jede einzelne Transaktion, Belohnung und Zuteilung innerhalb des Ökosystems wird durch transparente Smart Contracts sichergestellt. Dadurch ist es nicht mehr nötig, dass Investoren Geld an Dritte überweisen und damit ein hohes Risiko eingehen. Wer seine $BTCMTX-Token staket erhält dafür automatisch ein Guthaben, um am Bitcoin Cloud Mining teilhaben zu können.

Stufe 2 des Bitcoin Minetrix Presale endet bald

Die aktuelle zweite Stufe des Vorverkaufs endet laut dem Countdown auf der Website bereits in 2 Tagen, oder sobald Token im Wert von rund 2,3 Millionen Dollar verkauft sind. Danach geht der Presale in die dritte Vorverkaufsphase über. Bei jeder Presale-Phase wird der Vorverkaufspreis erhöht, weshalb sich vor allem für frühe Investoren bis zum Listing an den Handelsbörsen schon ein hoher Buchgewinn ergeben kann.

Wie Bitcoin Minetrix die Aufmerksamkeit der globalen Krypto-Community erlangt

Die Anziehungskraft und das Potenzial von Bitcoin Minetrix schlägt hohe Wellen bei Krypto-Influencern.

Hochkarätige Stimmen und Vordenker nehmen das Projekt zur Kenntnis und geben ihre Meinung ab, wobei angesehene Persönlichkeiten wie Joe Parys Crypto und Jacob Bury betonen, dass sie enormes Potenzial bei Bitcoin Minetrix erkennen.

Nicht nur in der westlichen Welt sorgt Bitcoin Minetrix für Aufsehen. Über geografische Grenzen hinweg unterstützen einflussreiche Persönlichkeiten wie Abdessamad Geek auf dem arabischsprachigen Markt und der bekannte MoneyTime in russischen Handelskreisen Bitcoin Minetrix.

Gelegenheit nicht verpassen

Bitcoin Minetrix scheint alles zu liefern, was ein neues Krypto-Projekt braucht, um erfolgreich zu sein. Die Tatsache, dass schon in den ersten Wochen knapp 2 Millionen Dollar im Presale gesammelt werden konnten, zeigt, dass Investoren vom neuen Stake to Mine-Konzept überzeugt sind.

Wer $BTCMTX mit ETH kauft, kann noch während des Presales mit dem Staking beginnen und dafür bereits hohe Staking Rewards in Form von zusätzlichen Token verdienen, bevor der Vorverkauf endet. Wer mit BNB kauft kann erst nach Ablauf des Presales mit dem Staking beginnen. Schon jetzt wurde ein Großteil der verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt, wodurch das Umlaufangebot beim Listing an den Kryptobörsen stark begrenzt sein wird, was schnell zu einer Kursexplosion führen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.