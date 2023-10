Bitcoin Kurs Prognose 2023: Auch Anfänger können jetzt am Bitcoin-Mining teilnehmen 🔝!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Miner haben im Netzwerk der Bitcoin Blockchain eine tragende Rolle. Als Belohnung für ihre Arbeit, erhalten sie neue BTC, die sogenannten Block Rewards. Im Gegenzug stellen die Bitcoin-Miner Rechenleistung zur Verfügung und validieren die Transaktionen, um sie anschließend der Bitcoin-Blockchain hinzuzufügen. Insgesamt stehen nur 21 Millionen Bitcoin zur Verfügung.

Sind diese vollständig geschürft, erhalten die Miner keine Entschädigung mehr für ihren Aufwand durch die Block Rewards. Bitcoin-Miner können aber dann weiterhin Transaktionsgebühren verlangen und somit ein passives Einkommen aufbauen. Alle 4 Jahre, das nächste Mal im April 2024, wird die Belohnung für die Miner im Bitcoin-Netzwerk halbiert. Damit wird das Angebot an handelbaren BTC verringert, was einer Inflation entgegenwirken soll.

Vier Gründe für eine positive Bitcoin-Mining Prognose

Bitcoin-Mining endet niemals Miner werden immer benötigt Neue ATHs bei der Hashrate Bitcoin Mining immer beliebter Neues Geschäftsmodell bringt Mine-2-Earn Pre-Sales von $BTCMTX Immer weniger Bitcoin am Markt Nächstes Halving 2024 Passives Einkommen durch Mining Auch bei fallenden BTC-Kursen lukrativ

Im Durchschnitt dauert es rund 10 Minuten, bis ein neuer Datenblock von den Minern durch Auflösen eines Rätsels validiert wird. Allerdings ist die Dauer von 10 Minuten nur dann zutreffend, wenn die Miner über leistungsstarke Hardware und die entsprechende Software verfügen. Bei den meisten privaten Bitcoin-Minern ist dies nicht der Fall, weshalb die meisten Trader nur den Bitcoin handeln, ihn aber nicht schürfen.

Alternativ schließen sich mehrere kleinere Miner zu einem Mining-Pools zusammen. Die Chance, alleine erfolgreich zu sein, geben verschiedene Webseiten mit 0,00001 Prozent an. Die Kosten, die ein Bitcoin Miner aufbringen muss, fallen neben der Hard- und Software für den Strom an. Denn das Bitcoin-Mining benötigt extrem viel Energie, weshalb es häufig in der Kritik steht.

Wie können Anfänger Bitcoin schürfen?

Der hohe Stromverbrauch und die immensen Anschaffungskosten standen bisher Anfängern im Weg, die sich für das Schürfen von Bitcoin interessierten. Jetzt ist aber eine Lösung am Markt, die die Eintrittsbarrieren mit einem cleveren Mine-2-Earn Konzept auf ein so niedriges Level senkt, dass selbst absolute Anfänger und unerfahrene Krypto-Trader am Bitcoin Mining teilnehmen können.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,011 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn Staking Stake-to-Mine Für Smartphones Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Bitcoin Minetrix $BTCMTX ist eine völlig neue Methode, Trader ins lukrative Geschäft von Bitcoin Minern zu bringen. Bisher sind viele Zielgruppen außen vor geblieben, da das Schürfen zu kompliziert schien oder unwirtschaftlich war. Mit dem Utility-Token $BTCMTX steht nun eine Evolution für das Bitcoin Mining bereit, die Zugang für alle Trader ermöglicht. Der Pre-Sales ist seit wenigen Tagen live geschaltet und Anleger haben bereits über 254.000 USD investiert. Der Preis pro $BTCMTX beträgt derzeit nur 0,011 $.

Bitcoin Minetrix gewährt über das Staken des nativen Pre-Sales Token $BTCMTX sogenannten Mining-Guthaben. Diese Guthaben wird als Mining-Zeit über eine Cloud bei Drittanbietern in Form von Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Diese Drittanbieter betreiben in der Regel große Mining-Farmen mit entsprechend hohen Chancen einen Block der Bitcoin Blockchain validieren zu dürfen.

Passiert dies während der Mietzeit eines Anlegers, erhält er anteilig seine Block Rewards. Am 29. September 2023 erhielten alle Bitcoin-Miner zusammen 25,95 Millionen US-Dollar in Form neuer Bitcoin.

Warum lohnt sich das Bitcoin-Schürfen auch für Anfänger?

Wir haben uns mal einige Kennzahlen für das Bitcoin Mining angesehen. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse:

Bitcoin-Mining hat eine Gesamtmarktkapitalisierung von 8,11 Milliarden US-Dollar

Der tägliche Umsatz der Bitcoin-Miner beträgt 27,70 Millionen US-Dollar

Weltweit führen die USA das Ranking der Miner mit 38 % der globalen Hash-Rate an

Den höchsten Stromverbrauch durch das Bitcoin-Mining gibt es in Texas

Der Markt ist äußerst lukrativ geworden und verfügt weltweit über zahlreiche Teilnehmer, darunter immer mehr kleine Miner und Mining-Pools

Cloud-Mining Anteil am Mining-Markt wächst global stark

Bitcoin-Mining ohne spezielle Geräte, Software oder Stromkosten

Mit Bitcoin Minetrix lohnt sich BTC-Mining auch in Ländern mit hohen Strompreisen

Im April 2021 erzielten Bitcoin-Miner den höchsten Tagesumsatz seit 2018 mit rund 80,12 Millionen US-Dollar

Mit Stand vom 26. Juni 2023 belaufen sich die täglichen Einnahmen der Bitcoin-Miner auf 27,70 Millionen US-Dollar, was ein Wachstum im Vergleich zu den 18,20 Millionen US-Dollar in den vorangegangenen 12 Monaten darstellt. Quelle

Bitcoin Minetrix Tokenverteilung Anzahl Token Gesamt 100 % 4 Milliarden Bitcoin Mining 42,50 % 1,7 Milliarden Marketing 35 % 1,4 Milliarden Community 15 % 600 Millionen Staking 7,50 % 300 Millionen

Wie funktioniert das Cloud-Mining mit Bitcoin Minetrix?

Bisher benötigten Miner Barmittel, um am Cloud-Mining verschiedener Anbieter teilnehmen zu können. Beim Cloud-Mining mieten Anleger Rechenleistung von Unternehmen, die eigene Mining-Farmen besitzen. Außerdem gibt es häufig lange Laufzeiten, eine vorherige Kündigung des Vertrages mit den Anbietern ist fast unmöglich. Auch beim Thema Rückerstattungen zeigen sich die meisten Dienstleister nicht sehr kundenfreundlich. Die komplizierten Verträge und die langfristigen Verpflichtungen schrecken viele Interessiert vom Bitcoin Mining ab.

Das Cloud-Mining von Bitcoin Minetrix erfolgt benutzergesteuert und ist dezentralisiert. Das Abheben und Verkaufen der ERC-20 Token, die die gemietete Rechenleistung repräsentieren, ist jederzeit möglich. Der auf der Ethereum-Blockchain basierte Tokenstandard wurde von den Entwicklern des Bitcoin Minetrix Projektes ausgewählt, weil er einfach gegen die Bitcoin-Mining-Leistung eintauschbar und handelbar ist. Um mehr Sicherheit, Transparenz und Flexibilität in den Prozess des Cloud-Mining zu bringen, wurde der gesamte Prozess so einfach wie möglich gehalten.

Wie funktioniert Mine-2-Stake?

Das von Bitcoin Minetrix eingeführte Mine-2-Stake ist eine innovative Methode, ERC-20 basierte Utility-Token auf der Plattform gegen Mining Credits einzusetzen. Alle Details dazu regelt der auditierte und extern geprüfte Smart Contract von Bitcoin Minetrix. Das System ist weniger anfällig für Betrug als viele andere am Markt, denn sein dezentraler Charakter sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Anhang der eingesetzten Summe von $BTCMTX-Token bestimmen Anleger die Höhe ihrer Mining-Leistung ganz einfach selbst. Die Höhe des Einsatzes unterliegt also einer sehr benutzerfreundlichen Flexibilität und gibt die Kontrolle über den Mining-Prozess in die Hände der Token Inhaber.

Um am Mine-2-Stake von Bitcoin Minetrix teilzunehmen, befolgen Sie einfach diese Schritte:

Bitcoin Minetrix kaufen

Schritt 1: Krypto-Wallet downloaden, beispielsweise MetaMask oder Trust Wallet

Schritt 2: Alternativ Krypto-Wallet von Börsen oder Brokern wie eToro verwenden

Schritt 3: Wallet mit Kryptos aufladen. Möglich sind ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte

Schritt 4: Für sofortiges Einsetzen der Token wählen Sie die Option Kaufen & Staken

Schritt 5: Gestakte Token generieren Mining Credits, die App gibt Auskunft über die Höhe

Schritt 6: Mining Leistung kaufen und Credits verbrennen

Bitcoin Mining Prognose 2030

Die Hash Rate steigt an, der Preis für Bitcoin hält sich aber bedeckt. Unsere Bitcoin Mining Prognose orientiert sich stark an den bevorstehenden Halvings, die direkten Einfluss auf die Höhe der Block Rewards und damit auf die Anzahl der handelbaren Bitcoin am Markt haben.

Jahr Kursprognose Tendenz 2023 26,500 € 2024 26,500 € 2025 26,500 € 2026 26,500 € 2027 26,500 € 2028 26,500 € 2029 26,500 € 2030 26,500 €

Fazit: Das Mining-Geschäft ist ausgesprochen lukrativ geworden, doch von den Einnahmen profitieren beim ursprünglichen Bitcoin-Mining lediglich die ganz großen Anbieter. Anfänger und der klassische Durchschnittstrader hatten bisher wenig Zugang zu diesem Markt. Bitcoin Minetrix hat dies jedoch mit einem durchdachten Geschäftsmodell, Mine-2-Earn, verändert. Alle Anleger haben Zugang zum Pre-Sales, hier werden aber vor allem Anfänger, Kleininvestoren und Privatanleger angesprochen.

Sie kaufen den nativen Utility-Token $BTCMTX, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, einfach im Pre-Sales und sperren diese im Smart Contract des Projektes. Jeder gesperrte Token bringt Mining Credits, die gleichzeitig als Tokenburn dienen. Anfänger nehmen so am Cloud Mining teil, einem vollständig dezentralisierten Mining-Verfahren, das gegenüber dem klassischen Mining zahlreiche Vorteile bietet. Inzwischen sind im Projekt schon über ¼ Million USD investiert, der Vorverkauf ist ein voller Erfolg und bietet eine chancenreiche Alternative zum konventionellen Bitcoin Mining.