Bitcoin Kurs Prognose 2023: Darum könnte der Bitcoin 2023 unter 10.000 $ fallen

Der Bitcoin Kurs stabilisiert sich aktuell oberhalb der 16.800 $. In den vergangenen sieben Tagen stieg der Kurs um rund 1 %. Das 24-Handelsvolumen lag zuletzt bei rund 16 Milliarden $. Während das neue Krypto-Jahr durchaus etwas fester startet, bleibt Abwärtspotenzial vorhanden. Denn die Erholung besteht auf einem wackligen Fundament. Eine leichte Erholung des Sentiments offenbart jedoch der Bitcoin Fear & Greed Index, der aktuell bei 29 im Bereich der Angst verharrt. Vor einem Monat notierte dieser sogar noch im Bereich der extremen Angst – etwas mehr Zuversicht, wenn auch auf geringem Niveau, kehrt in den digitalen Währungsmarkt zurück.

Dennoch gibt es immer noch zahlreiche bearische Kurs Prognosen für den Bitcoin – einige Analysten sehen einen potenziellen Kurssturz unter 10.000 $. Doch was spricht für dieses Szenario?

Wer kurzfristig unabhängig von der Einschätzung des Bitcoin Kurs überdurchschnittliche Renditen erzielen möchte, könnte auch einen Blick auf Krypto-Presales werfen. Nächste Woche wird der Dash 2 Trade Coin seinen ICO erleben. Die innovative Handelsplattform für Krypto-Signale und Analysen generiert aktuell ein stark bullisches Momentum – 10x Potenzial.

2022: Das zweitschlechteste Krypto-Jahr aller Zeiten für BTC

Das vergangene Jahr 2022 beendete der Bitcoin mit einem Minus von 65 %. Damit sahen wir das zweitschlechteste Jahr in der Geschichte des Bitcoins – einzig und allein 2018 gab es mit -73 % ein noch stärkeres Minus, wenn man alle Daten seit 2011 berücksichtigt. Der aktuelle Krypto-Winter war insbesondere der aggressiven Straffungspolitik der Notenbanken geschuldet, die eine Kapitalflucht aus risikobehafteten Assets bedingten.

Ein Vergleich mit anderen Assetklassen wie Gold – eigentlich möchte BTC zum digitalen Gold avancieren – oder Aktien (S&P 500) offenbart die massive Underperformance im vergangenen Jahr. Hier ein Chart von Arcane Research:

Abwärtstrend intakt, Belastungsfaktoren noch nicht verschwunden

Die Belastungsfaktoren sind beim Bitcoin noch nicht verschwunden, obgleich sie aktuell ein wenig in den Hintergrund rücken. Charttechnisch befinden wir uns langfristig immer noch in einem signifikanten Abwärtstrend. Im Wochenchart bewegt sich der Bitcoin Kurs unter allen langfristigen, relevanten gleitenden Durchschnitten. Kurzfristige Konsolidierungen wurden zuletzt stets abverkauft.

Ist alles in den Bitcoin Kurs eingepreist? Bearisches Kursziel 10.000 $?

Die entscheidende Frage ist die Folgende – sind alle negativen Faktoren bereits in den Kurs eingepreist oder könnte ein weiterer Drop auf rund 10.000 $ erfolgen? Zuletzt ähnelte der Bitcoin Kurs zum Ende des Jahres 2022 eher einem Stablecoin als einer historisch volatilen Kryptowährung. Wenig Bewegung war dem Bitcoin Kurs immanent. Aktuell können fundamentale Nachrichten den Kurs nicht mehr entscheidend bewegen.

Die makroökonomische Lage bleibt verzwickt. Die Inflation ist (noch) hoch, die Zinsen werden (vorerst) weiter steigen. Eine Rezession droht, könnte in den USA jedoch umschifft werden. Das negative Basis-Szenario ist insoweit eingepreist. Negative Überraschungen im Hinblick auf eine sich manifestierende Teuerung oder stärker steigende Zinsen könnten den Bitcoin Kurs weiter nach unten drücken.

Hier Bitcoin gebührenfrei handeln

Krypto-immanente Schwierigkeiten und die fortwährende Unsicherheit scheinen ebenfalls eingepreist. Dies würde jedoch nicht gelten, wenn ein weiterer Big-Player insolvent geht – hier denken wir vornehmlich an Binance. Kleinere Krypto-Pleiten dürften nicht derart stark ins Gewicht fallen, sondern vielmehr mittelfristig positiv im Sinne einer erforderlichen Marktbereinigung wirken.

Stellen wir fest – das Jahr 2023 dürfte für Krypto-Anleger erneut spannend werden. Ob wir weitere Verlaufstiefs des hiesigen Bärenmarkts sehen, ist ungewiss. Aktuell scheint der Bitcoin Kurs zumindest insoweit gefestigt, dass bei unveränderter Nachrichtenlage ein Sturz auf 10.000 $ eher nicht indiziert ist.

Dies sehen augenscheinlich auch immer mehr Anleger so. On-Chain-Daten offenbaren ein neues Rekordhoch bei den Adressen, die mindestens einen Bitcoin halten.

Dash 2 Trade: Dieser neue Coin wird am 11. Januar bei fünf Krypto-Börsen gelistet – bullisch!

Aktuell befindet sich der Dash 2 Trade Presale bei einem eingesammelten Kapital von 13,77 Millionen $. Die ursprüngliche Hardcap wurde erreicht – die Verantwortlichen entschieden sich für eine Verlängerung des Krypto-Presales, um rund zwei Millionen $ mehr einzusammeln. Diese sollen für eine noch schnellere Produktentwicklung und weitere Tier-1-Exchanges-Listings verwendet werden. Insbesondere die Veröffentlichung des ersten Features in der Beta-Testversion sorgte für einen Anstieg der Nachfrage.

Dash 2 Trade ist eine fortschrittliche Plattform für Krypto-Analysen, Auto-Trading und Handelssignale, mit denen die Privathändler zu einem noch profitableren Trading befähigt werden.

Am 11. Januar 2023 steht der ICO des nativen D2T Token an, der dank massiver Liquidität bullisch verlaufen könnte. Denn die Verantwortlichen konnten bereits fünf Krypto-Börsen für die initiale Notierung gewinnen – die CEX LBank, ChangellyPro, BitMart und Gate.io sowie die DEX Uniswap. Wer jetzt noch günstig D2T Coins kaufen möchte, sollte sich beeilen.

Dash 2 Trade jetzt noch im Presale kaufen

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.