Bitcoin Kurs Prognose: 27.000 Dollar Marke dürfte heute auch fallen während Love Hate Inu auf über 6 Millionen Dollar steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Montag bringt keine Entlastung in den Kryptomarkt. Die neue Woche beginnt scheinbar, wie die vorige geendet hat – mit Verlusten. Beim Verfassen dieses Artikels verliert der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Coins erneut um 0,5 % und fällt damit auf 1,154 Billionen Dollar. Das Öffnen der amerikanischen Börsen hat daran nichts geändert und scheint den Abverkauf eher weiter voranzutreiben. Damit dürfte beim Bitcoin heute auch die 27.000 Dollar Marke fallen. Beim Meme-Coin Love Hate Inu ist von all dem nichts zu spüren und die Ereignisse überschlagen sich, nachdem Investoren innerhalb kürzester Zeit eine weitere halbe Million Dollar in den Coin gesteckt haben.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $LHINU günstig im Presale kaufen.

Von Erholung keine Spur. Die größte Kryptowährung der Welt muss erneut Verluste hinnehmen und verliert allein in der letzten Stunde laut Coinmarketcap.com mehr als 1 %. Nachdem es vorher noch nach einer leichten Erholung ausgesehen hat, ist nach den aktuellen Entwicklungen auch in den letzten 24 Stunden unterm Strich ein Minus von 0,5 % entstanden und im 7 Tages-Schnitt summieren sich die Verluste auf 7 %. Ein Blick auf die Top 20 der größten Coins nach Marktkapitalisierung zeichnet auch kein anderes Bild. Ethereum und viele weitere verlieren sogar im zweistelligen Prozentbereich.

Noch ist auch kein Ende in Sicht und es sieht ganz danach aus, als würde der BTC-Kurs, der aktuell bei rund 27.300 Dollar notiert, auch die 27.000 Dollar Marke bald aufgeben. Inzwischen ist auch nicht mehr davon auszugehen, dass der Preis vor der psychologisch wertvollen 25.000 Dollar Grenze noch abgefangen wird. Diese war in der Vergangenheit mehrmals als starker Widerstand aktiv und könnte nun zu einer Supportlinie werden.

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung $LHINU günstig im Presale kaufen.

Nicht nur die Tatsache, dass 25.000 Dollar einen psychologischen Wert haben und an dieser Marke zahlreiche Kauf-Orders platziert sein dürften, lässt vermuten, dass der Kurs spätestens hier abgefangen wird. Auch der EMA100 als wichtiger Indikator liegt inzwischen ziemlich genau in diesem Bereich mit aktuell 25.229 Dollar. Das Erreichen dieser Linie – falls es so weit kommt – dürfte ebenfalls viele neue Orders auslösen. Vom aktuellen Preisniveau aus wären es Verluste um weitere 8,4 %, die den BTC zurück auf 25.000 Dollar drücken würden. Ausgeschlossen ist das nicht, da der Anstieg in den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich auf soliden Fundamentaldaten basiert, sondern eher auf Hoffnung aufgebaut ist, als auf Tatsachen.

Da die nächsten Wochen oder Tage, bis sich die Lage entspannt, für einige Investoren zu unsicher sein dürften, boomen Altcoins umso mehr, die noch im Presale erhältlich sind. Hier ist für die nächsten Wochen noch eine Preisstabilität gewährleistet und im Fall von Love Hate Inu sogar noch garantierte Preiserhöhungen, die einen Buchgewinn möglich machen. Das dürfte der Grund sein, warum Käufer sich in den letzten Tagen so auf den $LHINU-Token stürzen.

Love Hate Inu feiert Erfolge im Stundentakt

Während sich bei den Top-Coins die Verluste summieren und in einer Woche weit mehr als 120 Milliarden Dollar vom Kryptomarkt abgezogen wurden, könnte die Stimmung beim neuen Meme-Coin Love Hate Inu nicht bullischer sein. Erst vor wenigen Stunden wurde hier das Erreichen der 5,8 Millionen Dollar Marke verkündet, inzwischen sind es bald 6,2 Millionen USD. Das macht deutlich, welches Potenzial hier schlummert und dass der $LHINU nach dem Launch noch extrem ansteigen kann.

Good morning #LoveHateInu Gang!



The $LHINU #Presale has surpassed an impressive $5.8 million!



Thank you to all the #LoveHateInu voters for making this possible!



Join us today, cast your vote and enjoy the funniest #MemeCoin ever! https://t.co/Pu2Bo8WOUy#AltCoins pic.twitter.com/8oRvz194Nf — Love Hate Inu (@LoveHateInu) April 24, 2023

Jetzt noch vor der nächsten Preiserhöhung Love Hate Inu ins Portfolio holen.

Die Mischung aus Meme- und Utility-Token macht den Vote 2 Earn Coin zum Gewinner der letzten Wochen, der aus dem Nichts innerhalb kürzester Zeit mehr als 6 Millionen Dollar im Presale sammelt und eine Twitter-Community von mehr als 32.000 Follower aufbaut. Neben den witzigen Memes will man mit dem Vote 2 Earn Konzept die milliardenschwere Meinungsforschungsindustrie umkrempeln und die Community für die Teilnahme an Umfragen mit Coins belohnen. Dadurch dürfte sehr hohes Engagement aufkommen, weshalb Love Hate Inu schon bald vor allem für Unternehmen sehr interessant werden könnte (Know your Customer).

Jetzt noch vor der nächsten möglichen Kursrallye einsteigen und $LHINU im Presale sichern.

Auch die Tatsache, dass bis zum Listing an den Kryptobörsen die marktüblichen Schwankungen noch keinen Einfluss auf den $LHINU-Preis haben, dürfte Investoren in dieser unsicheren Zeit freuen. Der Love Hate Inu wird bis zum Handelsstart an den Exchanges noch garantiert teurer, was Anlegern, die vor der Preiserhöhung einsteigen, einen garantierten Buchgewinn beschert, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen könnte.

Hier Love Hate Inu günstig kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.