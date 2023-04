Bitcoin Kurs Prognose: 30.000 Marke vorerst wieder unterschritten – kommt nun die Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat seit Jahresbeginn einen bedeutenden Popularitätsschub erfahren und bleibt weiterhin als führende Kryptowährung weltweit etabliert. Zuletzt startete Bitcoin leicht negativ in die Woche und hielt sich stabil an der 30.000-Dollar-Marke. In der vergangenen Woche erreichte die Kryptowährung sogar einen Wert von 31.005 Dollar, was den höchsten Preis seit Juni 2022 darstellte.

Die Gründe für den anhaltenden Erfolg von Bitcoin sind vielfältig. Zum einen wird Bitcoin aufgrund seiner dezentralen Natur und begrenzten Verfügbarkeit als eine Art digitales Gold angesehen, das Anleger als sicheren Hafen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten nutzen können. Diese Eigenschaften haben dazu beigetragen, das Vertrauen der Anleger in Bitcoin zu stärken und die Nachfrage nach der Kryptowährung zu erhöhen.

Darüber hinaus hat die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel bei verschiedenen Unternehmen und Händlern dazu geführt, dass immer mehr Menschen auf der ganzen Welt auf Bitcoin aufmerksam werden. Die wachsende Präsenz von Bitcoin in den Medien und der öffentlichen Diskussion hat ebenfalls dazu beigetragen, das Bewusstsein und das Interesse an der Kryptowährung zu fördern. Infolgedessen wird es immer mehr Menschen bewusst, dass Bitcoin eine mögliche Alternative zu traditionellen Finanzsystemen darstellt und sich als potenzieller Vermögensspeicher etabliert.

Trotz unvorteilhafter Fed-Kommentare bleibt der Kryptokurs relativ stabil und stark

Trotz der entschiedenen Stellungnahmen von Vertretern der US-Notenbank (Federal Reserve) bezüglich möglicher Zinserhöhungen hat der weltweite Kryptowährungsmarkt eine positive Entwicklung gezeigt und blieb während des frühen asiatischen Handels am Montag stabil.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes betrug die Gesamtbewertung des globalen Kryptomarktes 1,25 Billionen US-Dollar. Die jüngsten Kommentare der Federal Reserve haben jedoch die früheren Vermutungen, dass sie kurz davor stehen könnten, die Zinsen zu senken, in den Hintergrund gedrängt. Diese Spekulationen hatten zuvor den Bitcoin-Preis in die Höhe getrieben, wobei die Aussichten auf Zinssenkungen insbesondere durch eine niedrige Inflationsrate und Anzeichen eines schwachen Arbeitsmarktes befeuert wurden.

Another #FED Official Talks Up Hikes, But In Reality The #Economy Is Already In Trouble – Hawkish Comments From Fed's Waller Send May Rate Hike Odds Surging pic.twitter.com/pKkhkUlRuB — Crush The Market (@crushthemarket) April 14, 2023

Dies scheint allerdings nur ein vorübergehender Trend gewesen zu sein, da die entschiedenen Aussagen der US-Notenbank erneut Bedenken hinsichtlich steigender Zinssätze aufkommen ließen. Dies ermöglichte es dem US-Dollar, seinen Aufwärtstrend von den Tiefstständen des Vorjahres fortzusetzen.

Im letzten Monat profitierte Bitcoin von der Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen, was teilweise auf den Zusammenbruch einiger US-Banken zurückzuführen ist. Obwohl die Befürchtungen einer größeren Krise nachgelassen haben, haben die Erwartungen einer US-Rezession im laufenden Jahr zu Kapitalzuflüssen in Bitcoin geführt.

Im Jahr 2022 wurde Bitcoin durch steigende US-Zinsen beeinträchtigt. In diesem Jahr verzeichnete die Kryptowährung eine deutliche Erholung, da Anleger das Ende der Zinserhöhungen erwarteten. Trotz der Prognose einer Zinspause im Juni zeigen die Preise für Fed-Futures, dass die Märkte immer noch auf eine weitere Zinserhöhung im Mai vorbereitet sind. Dies gilt als einer der Hauptfaktoren, die einem weiteren Anstieg des Bitcoin-Kurses im Wege stehen könnten.

Was macht der Bitcoin-Kurs im Kontext der aktuellen bullischen Erwartungen?

Bitcoin (BTC) hat heute einen Rückschlag erlitten, als es ihm nicht gelang, die 30.000-Dollar-Marke zu halten. Während der aktuellen Abwärtsbewegung erreichte der Bitcoin-Kurs ein 24-Stunden-Tief von 29.425 Dollar, wo er auf Unterstützung stieß. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Artikels haben sich die bärischen Kräfte im Bitcoin-Markt durchgesetzt, wobei der Kurs um 2,41 % auf 29.510 Dollar gesunken ist. Wenn die Bullen das Ruder nicht wieder übernehmen und die Unterstützung bei 29.400 Dollar durchbrechen, liegt das nächste zu beobachtende Unterstützungsniveau bei 28.000 Dollar. Wenn es den Bullen allerdings gelingt, den Kurs über 30.000 Dollar zu heben und zu halten, könnte dies auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten.

Obwohl die Marktkapitalisierung um 2,4 % auf 570.740.000.000 Dollar zurückging, stieg das Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden um 46 % auf 16.800.000.000 Dollar. Dies zeigt einen möglichen Stimmungswechsel unter den Anlegern an, da trotz des jüngsten Kursrückgangs mehr Handel mit BTC stattfindet.

Der Chaikin Money Flow-Wert von -0,09 auf dem BTCUSD-Kurs-Chart legt nahe, dass der derzeitige negative Trend sich in der nahen Zukunft fortsetzen könnte. Dieser CMF-Wert weist auf einen „Verkaufsdruck“ bei Bitcoin hin und zeigt, dass derzeit mehr Verkäufe als Käufe stattfinden. Da sich der CMF-Wert im negativen Bereich befindet, könnten Anleger dies als bärisches Signal ansehen und beschließen, auf bessere Kaufchancen zu warten.

Die Fisher-Transform-Bewertung von -1,30 und die Bewegung unterhalb der Signallinie bestätigen den rückläufigen BTC-Trend, was darauf hindeutet, dass beim Kauf von BTC Vorsicht geboten ist. Dieser Fisher Transform-Trend zeigt eine Zunahme der Bärenstärke an, und Händler sollten eine Umkehr abwarten, bevor sie Long-Positionen in BTC aufbauen.

Laut dem stochastischen RSI-Wert von 4,59 auf dem 4-Stunden-BTC-Chart ist der Markt „überverkauft“ und Händler, die zu einem niedrigeren Preis in den Markt einsteigen möchten, bietet sich aktuell eventuell eine Kaufgelegenheit. Das zunehmende Handelsvolumen zeigt ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer am aktuellen Preisniveau, was in naher Zukunft zu einer Preisumkehr und einem Aufwärtstrend führen könnte.

Dieses Kryptoprojekt wird maßgeblich von einer starken Performance des Bitcoins profitieren:

Von der aktuell starken Performance des Bitcoins profitieren vor allem auch kleine, neue Projekte im Kryptomarkt. Ein solches Projekt ist EcoTerra, das sich auf die Schaffung eines Blockchain-basierten Ökosystems konzentriert, welches sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen dazu motiviert, im Kampf gegen den Klimawandel aktiv zu werden. EcoTerra hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für die Bedeutung von Recycling durch grüne Bildungsinitiativen zu fördern und Anreize für aktives Recycling zu schaffen.

Eines der Hauptmerkmale von EcoTerra ist das Recycle2Earn-Programm, bei dem Nutzer der EcoTerra-App mit EcoTerra-Token für das Recycling belohnt werden. Diese Token können im Wert steigen und ermöglichen zudem den Erhalt passiver Dividenden aus den Einnahmequellen von EcoTerra. Unternehmen profitieren von der Plattform, indem sie recyclebare Verpackungen korrekt entsorgen und Zugang zu einem Marktplatz erhalten, auf dem sie recycelte Rohstoffe erwerben können.

EcoTerra bietet seinen Nutzern eine Vielzahl von Funktionen, wie die Recycle2Earn-Anwendung, CO₂-Zertifikate-Marktplatz und den Marktplatz für recycelte Materialien. Die Plattform ermöglicht verschiedene Zahlungsoptionen, sodass Unternehmen mit Fiat-Währungen, Stablecoins, Bitcoin oder EcoTerra-Token bezahlen können.

Derzeit befindet sich EcoTerra in einem vielversprechenden PreSale. In dieser Phase beträgt der Preis für jeden EcoTerra-Token 0,0055 US-Dollar und kann mit ETH, USDT oder einer Karte gekauft werden. Nach Abschluss der Vorverkaufsphasen oder Erreichen des Fundraising-Ziels wird sich das EcoTerra-Team auf die Börsennotierung und die weitere Plattformentwicklung konzentrieren. Mit seinem innovativen Ansatz hat EcoTerra das Potenzial, einen neuen Trend für nachhaltige Krypto-Initiativen zu setzen und Krypto-Begeisterte dazu zu bewegen, sich den laufenden Vorverkauf genau anzusehen.