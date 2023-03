Bitcoin Kurs Prognose April 2023 🧭 : Welche BTC-Vorhersage gefällt Ihnen🔥? Warum Bitcoin wie eine 🪅 ist!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine Piñata steckt voller Überraschungen, die davon abhängen, was ihr „Befüller“ in sie hinein gesteckt hat. Kommt nichts Gutes in die Piñata, kann auch nichts Gutes beim Aufmachen herausfallen. So ähnlich ist es auch mit der Bitcoin Kurs Prognose April 2023. Befüllen wir unsere Vorhersage mit jeder Menge negativer Fakten, kommt nur ein mäßiges Ergebnis heraus. Verwenden wir eher die positiven Nachrichten rund um die erfolgreichste Kryptowährung am Markt, dürfte klar sein, es kommt eine gute Kursprognose dabei heraus.

Was kann der BTC-Kurs bei positiver Betrachtung?

Wie alles im Leben kann man sich auch den BTC-Kurs schönreden. Betrachtet man ihn aber nüchtern, so sieht es seit den ATH von April und November 21 zumindest bis Ende 2022 nicht ganz so üppig aus. Doch dann wendet sich das Blatt, womit wir bei der positiven Betrachtung wären. Der BTC-Kurs kann, wenn er will und das, obwohl die Notenbanken weiterhin die Zinsen hochschrauben und die Verbraucherpreise auch nur den Weg kennen.

Aber halt mal! Obwohl: Das ist so vielleicht nicht richtig. Setzen wir dafür ein trotzdem in den Satz. Weil die Zinsen und die Inflation hoch sind, geht der Bitcoin Kurs hoch. Die positive Bitcoin Kurs Prognose für April 2023 nimmt Gestalt an. Heute steht der Bitcoin bei 25.955,90 €.

Unsere positive BTC Kurs Prognose für April 2023 lautet: BTC +28.000 €.

Wie könnte der Bitcoin-Wert bei negativer Auslegung aussehen?

Wer kann schon in die Zukunft sehen, geschweige denn wirklich vorhersagen, wie sich ein Vermögenswert entwickelt. Und beim Bitcoin war ja schon so ziemlich alles dabei, was technische Indikatoren und Börsen-Experten so hergeben. Betrachten wir also den BTC-Kurs mal aus Sicht der Kritiker:

Bitcoin hat keinen Wert

Bitcoin ist Scam

Bitcoin nutzen nur Betrüger

Bitcoin ist Betrug

Bitcoin wird nicht halten

Bitcoin ist tot

Die Liste ließe sich fast beliebig weiterführen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Kritiker haben so betrachtet durchaus recht. Seit 2009 erhitzt der Bitcoin nun schon die Gemüter, hat Kryptomärkte entstehen und Kryptoblasen platzen lassen. Der erfolgreichste Coin hat miterlebt, wie sein Kurs zu gigantischen Höhen aufstieg und genauso am eigenen Leib gespürt, wie es ist, wenn der Kurs nach unten rauscht.

Derzeit erholt sich der BTC-Kurs zwar, aber aus welchen Tiefen kommt er dabei empor. Die Kurve entlang seines Wertes von der ersten Veröffentlichung bis zum heutigen Tag ist zwar immer noch beeindruckend, aber weitaus weniger als die Befürworter zugeben möchten. Negativ betrachtet, könnte es durchaus sein, dass sich der Bitcoin nicht nachhaltig vom Krypto-Winter erholt. Diese Konstellation muss eben auch in Betracht gezogen werden, wenn man Kursprognosen erstellt.

Negativ betrachtet lautet unsere Bitcoin Kurs Prognose für April 2023: BTC < 20.000 €.

Kann man eine neutrale Bitcoin Kurs Prognose erstellen?

Auch diese Vorhersagen haben wir für die älteste Kryptowährung am Markt durchgerechnet. Es ist gar nicht so einfach, neutral beim Thema Bitcoin zu sein. Denn entweder man liebt den Coin oder eben nicht. Trotzdem haben wir es versucht und sehen einen neutralen Trend für den BTC-Kurs. (Lustig, oder?) Wie sieht aber ein neutraler Kurs aus? Dafür gehen wir davon aus, dass sich der Kurs eine Zeitlang auf dem derzeitigen Niveau hält und eher eine Seitwärtsbewegung einschlägt als starke Schwankungen nach oben oder unten vollzieht.

Unsere neutrale Bitcoin Kurs Prognose April 2023 lautet: BTC = ca. 25.000 €.

Was machen Anleger mit 3 Bitcoin Kurs Prognosen?

Im Grunde gibt es drei mögliche Szenarien, die sich aus den unterschiedlichen Bitcoin Kurs Prognosen ergeben:

Sie sind ein überzeugter Anhänger von Bitcoin und glauben fest an eine weitere Wertsteigerung. Sie sollten darüber nachdenken, ihren BTC-Bestand aufzufüllen oder als Anfänger jetzt endlich den Schritt ins Krypto-Trading zu machen. Los! Sie finden Bitcoin völlig überbewertet und haben keinen Coin im Depot. Falls sich doch der ein oder andere Bitcoin darin versteckt, sollten Sie möglicherweise über einen Verkauf nachdenken, bevor der Kurs sinken könnte. Raus mit BTC! Als neutraler Vertreter der neuen Spezies Kryptos an den Finanzmärkten sehen Sie der Sache gelassen entgegen. Im Portfolio befindet sich ein bisschen Bitcoin zur Diversifizierung. Lassen Sie die Coins, da wo Sie sind. Alles im neutralen Bereich

Sie lieben Kryptos, aber bloß keine Bitcoins ins Depot

Dann ist der folgende Krypto Pre-Sales vielleicht etwas für Sie, denn der kommt so ganz ohne Bitcoin aus. Stattdessen basiert der Utility-Token von Love Hate Inu auf der Ethereum Blockchain und dessen Token Standard ERC-20. Zur Wertstabilisierung ist $LHINU zudem an den Stablecoin von Tether, den USDT, gebunden. Und ganz erfahrene Trader kaufen ihn mit BNB. Aber keine Sorge, als Anfänger finden Sie eine einfache Anleitung auf der Webseite von Love Hate Inu, wie Sie den neuen Token kaufen können.

Warum sollten Sie Love Hate Inu kaufen? Ganz einfach: Da wo Bitcoin mal war, steht heute Love Hate Inu, und zwar ganz am Anfang. Egal, wie man den Bitcoin Kurs bewertet, seit seiner Vorstellung hat sich sein Wert extrem gesteigert. Das könnte auch für Love Hate Inu gelten, denn das Projekt bietet zahlreiche Vorteile:

Blockchain-basierte Plattform

Ethereum Token Standard

Online Abstimmungstool

Innovatives Marketingkonzept

Ein Pre-Sales, der bisher durch die Decke geht

Krypto Belohnungen für jede Abstimmung

Eigene Abstimmungen als Vorschläge einreichen

Passives Einkommen generieren

Einstieg vor dem offiziellen Listing an Exchanges

Von niedrigen Preisen profitieren

Beste Chancen auf steigende Kurse

Wenn Sie jetzt überzeugt sind, dann sollten Sie unter diesem Link den direkten Weg zum Pre-Sales von Love Hate Inu finden. Möchten Sie doch lieber in Bitcoin investieren, empfehlen wir Ihnen entweder eToro oder OKX. Beide Krypto-Broker schneiden regelmäßig in unabhängigen Tests am besten ab und haben in Deutschland sehr viele zufriedene Kunden.

Fazit: Suchen Sie sich einfach die Bitcoin Kurs Prognose aus, von der Sie am ehesten überzeugt sind. Für jede unserer vorgestellten Varianten lassen sich ausreichend technische Indikatoren finden. Allel drei Kursprognosen wurden auf Analysen aufgesetzt und irgendwo zwischen 20.000 und 28.000 € wird sich der BTC-Kurs im April 2023 wahrscheinlich tatsächlich bewegen. Wir liegen also auf jeden Fall mit einer der drei Szenarien richtig.

Sollte Ihnen nicht nach Bitcoin Trading sein, schauen Sie mal bei Love Hate Inu vorbei. Da ist auf jeden Fall mehr los und lustiger sind die Abstimmungen über ElonInu und TrumpInu allemal.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/