Bitcoin Kurs Prognose aus der Sicht eines Privatanlegers: Anfänger sollten sich absichern!

In den Schwellenländern finden wir derzeit die größte Adaption von Kryptowährungen, so erläutert das der Chainalysis Bericht „The 2022 Geography of Cryptocurrency Report“. Darin zu lesen sind weitere Informationen, die wir für diese Bitcoin Kurs Prognose verwendet haben. Der Bericht zeigt unter anderem auf, dass dezentralisierte Finanzprotokolle, DeFi, in den letzten 2 Jahren zu den am stärksten wachsenden Bereichen von Kryptowährungen gehörten.

Bitcoin Adaption erreicht Schwellenländer

Vor allem Nordamerika hat DeFi Anwendungen wie keine andere Region akzeptiert. Dabei sind es nach Webseiten Traffic vor allem die Bereiche von Derivaten wie Krypto CFDs, Lending, Bridges, Smart Contracts und Tokenisierung. Allerdings fällt aus, dass im hohen Zahlenbereich der Bereich von DEX und Gaming und Entertainment zu finden ist. Den höchsten Webtraffic verzeichnen die Anwendungen im Bereich von NFTs.

Noch hat Bitcoin nicht bewiesen, dass es vor Inflation schützt

Vor allem in Brasilien wächst laut Chainalysis die Zahl privater Bitcoin Investoren

Bitcoin Mining auch in China wieder auf dem Vormarsch

Afrika ist besonders an Bitcoin Adaption interessiert

Wir müssen Bitcoin nach Afrika holen, um Geld aus Afrika zu bekommen, sagt Ray Youssef, CEO der berühmten P2P-Plattform Paxful im Chainalysis Bericht. Paxful verzeichnete im vergangenen Jahr in seinem ohnehin stärksten Zielmarkt in Afrika, Nigeria, 55 % Wachstum bei den jährlichen Nutzerzahlen.

In Kenia waren es sogar 140 %. Um das Geld aus Afrika raus zu bekommen, hat man Geschenkkarten verwendet. Nigerianer wurden mit Gamern aus China zusammengebracht, die eine App-Store-Geschenkkarte kaufen wollten. Ein riesiger Handelsmarkt war geboren. Das hat Bitcoin nach Nigeria und den Rest Westafrikas gebracht, so Youssef weiter.

58% of DeFi-related web traffic from Central South Asia and Oceania (CSAO) users in Q2 2022 was NFT related; another 21% was to the websites of play-to-earn blockchain games. Quelle Chainalysis

Bitcoin und NFT Korrelation existiert

Investoren haben fungible Token von zentralisierten Börsen abgezogen, während NFT-Vermögenswerte größtenteils auf den Blockchains gehalten werden. Uniswap, die größte DAO in Bezug auf die gehaltenen Vermögenswerte, hat vergangenes Jahr einen NFT-Marktplatz veröffentlicht und versucht Nutzer anzuziehen, die noch nicht in Bedrängnis auf dem Kryptomarkt geraten sind.

Denn erstaunlicherweise hat sich der gesamte NFT-Markt nahezu unbeeindruckt von den Auswirkungen der FTX-Pleite gezeigt. Die On-Chain Daten von führenden Layer-1-Blockchains wie Bitcoin haben sich ebenfalls sehr widerstandsfähig gezeigt. Damit sind nicht nur negative Auswirkungen des Niedergangs der Krypto Börse festzustellen, denn als positives Ergebnis dienen die Analysen, die gezeigt haben, dass die gesamte DeFi-Branche inmitten von Finsternis und Untergang erfreuliche Wachstumszahlen veröffentlicht hat.

NFTs treiben vor allem die Märkte in Zentral-, Nord- und Westeuropa an. Vorneweg sind dabei Irland und Norwegen, dort finden sich hohe Zugriffszahlen auf NFT-Webseiten. Dort sind sie für 70 % des gesamten Web Traffics im DeFi-Sektor zuständig. Chainalysis stellt fest, dass Play-to-Earn Games und NFT eng miteinander verbunden sind. In den meisten modernen Blockchain-Games finden sich Adaptionen von Krypto-Trading, Bitcoin-Handel oder Krypto-Belohnungen.

NFT stellen in den P2E-Games beispielsweise neue digitale Monster, Axies, in Axie Infinity dar oder digitale Sneakers in der Move-2-Earn App von STEPN. In Fight Out sind NFTs in Form von Belohnungen für den immersiven Avatar im nativen Metaverse vorhanden. In RobotEra ist jeder Roboter ein NFT und in Calvaria, dass gerade aus dem Vorverkauf raus ist, ist jedes Kartendeck ein NFT.

Mit Fight Out und RobotEra ins Metaverse

Fight Out und RobotEra sind nur zwei der zahlreichen Möglichkeiten, ins Krypto-Trading einzusteigen und gleichzeitig in eine aufstrebende Technologie zu investieren. Über die stattfindenden Vorverkaufsphasen können Anleger günstig in einen Pre-Sales investieren und als Tokeninhaber Zugang zu den Plattformen erhalten. Bei Fight Out dreht sich alles um Fitness und Sport, wo Bewegungen über den persönlich gestalteten Avatar ins Metaverse getrackt werden können. Dort gibt es dann Belohnungen wie Token oder Coins sowie NFTs.

RobotEra nimmt Gamer mit ins Universum, dort muss der Planet Taro gerettet werden. Auch hier haben die Entwickler ein interessantes Gameplay entwickelt, das als Game-to-Play Konzept realisiert wurde. Mehr Roboter bedeuten mehr Macht im Kampf um Taro und jeder NFT repräsentiert zusätzliche Unterstützung. Das beide Konzepte aufgehen, zeigen die hohen Einnahmen, die bereits im Pre-Sales eingesammelt werden konnten. Bei RobotEra sind es schon knapp 1 Million USD, die in den Ausbau des Ökosystems fließen können.

Bitcoin Kurs Prognose 2023

Financial Times nimmt Bitcoin als Anlageklasse auf Titelseite: +30.000 €

Bitcoin Kurs Prognose 2025

BTC entmaterialisiert finanzielle Vermögenswerte zu Token: +40.000 €

Bitcoin Kurs Prognose 2028

Tokenisierung erreicht über 5 Milliarden USD an Wert: +65.000 €

Bitcoin Kurs Prognose 2030

Neue Arten des Austausches von Assets werden Standard: +88.000 €

Spielt Bitcoin Rolle bei Finanzierung von Außenhandel?

Nach dem Ausstieg Russlands aus dem SWIFT-System könnten Kryptowährungen für die russische Nationalbank eine Lösung sein, denn Bitcoin & Co. könnten eine Rolle bei der Finanzierung des Außenhandels spielen. Aus diesem Grund hat die russische Nationalbank kürzlich zugestimmt, die Verwendung von Kryptowährungen zu legalisieren, so der Chainalysis Bericht.

Kryptowährungen wie Bitcoin können für grenzüberschreitende Zahlungen und den internationalen Handel eingesetzt werden. Einige Experten vermuten, dass die ersten Vorbereitungen von einigen russischen Unternehmen bereits begonnen haben, um bald die ersten Krypto-Transaktionen durchführen zu können. Partner eines solchen Systems könnten China und der Iran sein. Vor allem der Iran ist darin erfahren, hat das Land doch schon Experimente mit Kryptowährungen für Importe realisiert.

Um der Preisvolatilität von Bitcoin und anderen Kryptowährungen entgegenzuwirken, denken einige Experten, dass Stablecoins für die grenzüberschreitenden Zahlungen infrage kommen könnten. Chainalysis sagt in dem Bericht, dass ihre eigenen Daten darauf hindeuten, dass die Verwendung von Stablecoins in Russland seit Beginn des Krieges zugenommen hat.

Zu den Pre-Sales von $FGHT und $TARO

Steigen Sie bei Fight Out im Vorverkauf ein und holen Sie sich den Token besonders günstig!

Wenn Sie lieber ins Weltall und Taro wollen, müssen Sie $TARO im Pre-Sales erwerben.

Fazit: Vor allem Kleinanleger waren lange Zeit ausgestoßen vom Zugang zu den Finanzmärkten. Mit Verbreitung von Kryptowährungen wie Bitcoin sind neue Branchen, Sektoren, Strukturen, Netzwerke und Geschäftsmodelle entstanden. Nun sind Privatanleger die bevorzugte Zielgruppe von Krypto-Handelsplätzen. Und die sind ausgesprochen zufrieden mit den Entwicklungen.

Denn trotz der herben Kursverluste ist vielen Anlegern aus dem Retail, das Privatgeschäft an Kapitalmärkten, bewusst, dass sie echtes Wachstumspotenzial derzeit nicht in klassischen Wertpapieren erwarten können. Fight Out und RobotEra sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, aber beide Projekte sind im Metaverse und NFTs involviert. Damit liegen sie genau richtig, denn die beiden Bereiche gehören neben Bitcoin zu den Märkten mit Potenzial, auch wenn derzeit die Kurse niedrig sind.

