Bitcoin Kurs Prognose: Bitcoin kann 28.000 Dollar Marke nicht halten während yPredict (YPRED) 700.000 Dollar erreicht

Die neue Handelswoche ist zwar noch jung, hat aber bis jetzt noch nichts ausser Verluste zu bieten. Zumindest für Bitcoin-Besitzer. Aber auch für zahlreiche weitere Coins. In den letzten 24 Stunden verliert der Markt rund 3 % und der Gesamtwert aller Kryptowährungen fällt damit auf 1,153 Billionen Dollar. Der Bitcoin als Platzhirsch verliert im selben Zeitraum sogar noch mehr als der Markt im Durchschnitt und muss ein Minus von 3,3 % hinnehmen. Allein in der letzten Stunde fällt der Kurs um 1 % und notiert damit bei 27.903 Dollar. Während es in den Top 10 der größten Coins düster aussieht, boomen scheinbar alle Coins, die mit Memes oder künstlicher Intelligenz zu tun haben. Auch der KI-Token yPredict erreicht die 700.000 Dollar Marke im Vorverkauf.

Früher oder später muss ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung kommen, in der sich der Bitcoin und viele weitere Top Kryptowährungen befinden. Beim BTC ist es die Spanne zwischen 27.000 und 30.000 Dollar, die Anleger seit Wochen immer wieder zu sehen bekommen. Auch der Zinsentscheid der Zentralbanken, der sich sonst eher stark auf den Kurs auswirkt, hat daran nichts geändert. Ähnlich stellt sich die Situation bei Ethereum – Platz 2 der größten Coins weltweit (ETHER) – dar. Auch hier scheint es keinen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung zu geben. Der Bitcoin notiert aktuell am unteren Ende und muss am heutigen Vormittag auch die 28.000 Dollar Marke aufgeben.

Durch die lange Konsolidierungsphase, die nun schon seit Mitte März anhält, sinkt der relative Stärke Index (RSI) immer weiter in den neutralen Bereich und würde wieder einen deutlichen Preisanstieg zulassen, bevor man hier in den überkauften Bereich kommt. Auch die wichtigen Indikatoren EMA100 und EMA200 kommen langsam aber sicher immer näher an das aktuelle Kursniveau. Da ein Unterschreiten der Linien ein stark bärisches Signal wäre und derzeit als eher unwahrscheinlich gilt, steigt also mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass der BTC-Kurs nun bald einen Sprung nach oben macht. Zumindest aus charttechnischer Sicht.

Der EMA100 liegt inzwischen schon bei 26.144 Dollar und nähert sich mit jedem Tag dem aktuellen Kurs. Allerdings haben die letzten Wochen und Monate auch gezeigt, dass Bitcoin eher wenig von Indikatoren am Chart beeinflusst wird und Nachrichten von außen einen deutlich größeren Einfluss haben. Zumindest war das im ersten Quartal so. Seitdem scheint der Markt auch hier eine gewisse Immunität dagegen zu haben. Zumindest haben weitere Bankenkrisen und steigende Zinsen sich nicht mehr nennenswert auf den Kurs ausgewirkt. Es bleibt also spannend, wo die Reise für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hingeht. Sicher ist dagegen, dass bei yPredict Preiserhöhungen um 150 % anstehen und Investoren hier noch einen großen Vorteil durch den aktuellen frühen Einstieg mitnehmen können.

Was ist yPredict ($YPRED)?

yPredict ist eine Plattform, auf der künstliche Intelligenz seine größte Schwäche in mancher Hinsicht zu seiner größten Stärke machen kann. Texten von KI wird oft nachgesagt, dass sie sofort zu entlarven sind, weil sie zu emotionslos sind. Und genau das Fehlen von Emotionen kann beim Trading äußerst nützlich und lukrativ sein. Hier punktet KI also auf ganzer Linie. yPredict schafft eine Plattform, die sich das zunutze macht.

Riesige Datenmengen analysieren und Impulskontrolle. Das sollte ein Trader können, um die Chance auf hohe Renditen zu vergrößern. In beiden Bereichen kann künstliche Intelligenz überzeugen. Die KI hinter yPredict wurde mit Unmengen an Chartmustern angelernt und kann Big Data deutlich besser verarbeiten als jeder Mensch. Das macht es möglich, dass man sofort benachrichtigt wird, wenn ein Coin ein Chartmuster bildet oder zahlreiche andere Indikatoren ein Kauf- oder Verkaufssignal liefern.

Die Analyseplattform kann somit verbesserte Kursprognosen und Analysen für tausende von Coins liefern und beim emotionslosen Handel unterstützen. KI-Entwickler, die auf der Plattform Modelle entwickeln, die sich bewähren und die gewünschten Erfolge bringen, können diese zum Verkauf anbieten und erhalten dafür von der Community $YPRED-Token. So kann man sich neben der Möglichkeit, bessere Entscheidungen beim Trading zu treffen, auch ein passives Einkommen aufbauen. Wer von der Entwicklung selbst keine Ahnung hat, kann auf die bewährten Modelle zugreifen, mit denen die Community bereits Erfolge erzielt und kann somit ähnlich gute Renditen erzielen.

Hoher Nominalgewinn im Vorverkauf

Der $YPRED-Token wird zur Finanzierung des Projekts im Presale angeboten. Der Vorverkauf läuft bereits äußerst erfolgreich und hat inzwischen mehr als 700.000 Dollar eingebracht. Der große Vorteil, der mit dem Presale einhergeht, ist die hohe Preissteigerung, die hier noch bevorsteht. Aktuell ist der $YPRED-Token noch für 0,05 USDT erhältlich. Gelistet wird der Coin an den Kryptobörsen für 0,12 USDT. Daraus ergibt sich schon bis zum Handelsstart ein Buchgewinn von 150 %, der nach dem Listing an den Exchanges noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.