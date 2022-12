Bitcoin Kurs Prognose: Brasiliens neues Krypto-Gesetz tritt in Kraft – Bullisch!

Kaum Bewegung gibt es am heutigen Handelstag im digitalen Währungsmarkt. Beim Verfassen dieser News notiert der breite Markt exakt 0,06 % im Plus, womit sich die globale Krypto-Marktkapitalisierung auf 809 Milliarden $ beläuft. Der Bitcoin bewegt sich damit fast im Einklang mit dem Gesamtmarkt und verharrt in einer engen Handelsspanne bei rund 16.839 $.

Dennoch gibt es auch positive News rund um den Bitcoin. Denn „The Block“ meldete heute, dass Brasiliens Krypto-Gesetz um Mitternacht inkrafttreten wird.

Bitcoin Kurs heute: Vor Weihnachten kaum Bewegung bei BTC

Der Bitcoin notiert aktuell rund 0,1 % im Plus. In den vergangenen 24 Stunden wurde BTC zwischen 16.750 und 16.888 $ getradet, bewegt sich damit aktuell an der oberen Begrenzung der Seitwärtsspanne. Insgesamt wurden in 24 Stunden rund 15 Milliarden $ Bitcoin umgesetzt. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 325 Milliarden $ und die Marktdominanz erreicht nach Daten von CoinMarketCap 40 %.

Brasiliens Krypto-Gesetz tritt um Mitternacht in Kraft

Bullische News gibt es vonseiten der Krypto-Adoption. Denn nach Informationen von „The Block“ wird heute um Mitternacht das neue Krypto-Gesetz in Brasilien umgesetzt. Bereits im November genehmigte die brasilianische Legislative einen innovativen Regulierungsrahmen für digitale Währungen im südamerikanischen Land. Demnach kann der Bitcoin in Zukunft als Zahlungsmittel und digitales Investment verwendet werden. Eine Überwachung erfolgt dabei durch die brasilianische Zentralbank (BCB) und die Wertpapier- und Börsenkommission. Mit dem neuen Regulierungsrahmen wollte die Legislative für mehr Rechtssicherheit im Umgang mit Kryptos sorgen, erst recht nach dem FTX-Crash.

Eigentlich bedürfen derartige Gesetze die Zustimmung des Präsidenten. Jair Bolsonaro amtiert noch bis zum 31.12. Doch auch ein fehlendes Veto wird als Zustimmung gewertet. Es scheint unwahrscheinlich, dass Bolsonaro sein Veto noch einlegt, sodass das Krypto-Gesetz mit dem Ablauf der hierfür bestimmten Frist um Mitternacht automatisch zum Gesetz wird.

JUST IN Brazil cryptocurrency bill to become law at midnight – The Block — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) December 21, 2022

Krypto-Adoption geht weiter: Brasilien, El Salvador, Nigeria, Russland und viele mehr

Das brasilianische Krypto-Gesetz ist der nächste Schritt zu einer flächendeckenden Adoption von digitalen Währungen, der durch einen offenen Regulierungsrahmen Boden bereitet wird.

Nachdem El Salvador den Bitcoin bereits als gesetzliches Zahlungsmittel einführte und im Bärenmarkt jeden Tag einen Bitcoin kaufen möchte, brachte Präsident Nayib Bukele zuletzt ein Gesetz in den Kongress hinsichtlich der sogenannten „Volanco Bonds“, die durch Bitcoin gedeckt sein sollen.

Nun möchte auch Nigeria als bevölkerungsreichstes Land Afrikas im nächsten Jahr den Bitcoin legalisieren, um die eigene CBDC zu unterstützen. Während jedoch 10 % der Nigerianer bereits in Bitcoin investieren, ist die Akzeptanz für den eNaira überschaubar gering (rund 0,5 %).

JUST IN: Nigeria to pass bill legalizing #Bitcoin and crypto – Local Newspaper — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 18, 2022

Revolutionäre Move2Earn Kryptowährung FightOut als Alternative

Man könnte im aktuellen Bärenmarkt die vergleichsweise günstigen Kurse nutzen, um Bitcoin zu akkumulieren. Dennoch sind viele Anleger auch kurzfristig auf der Suche nach überdurchschnittlichen Renditen. Wann der aktuelle Marktzyklus endet und der nächste Bitcoin Bull-Run startet, bleibt unklar. Deshalb könnte man den Blick auf einen Krypto-Presale mit 10x Potenzial werfen – die neue Move-to-Earn-Kryptowährung FightOut.

FightOut ist eine neue Kryptowährung, die das Web3 mit dem Megatrend Gesundheit & Sport verbinden möchte. Dafür setzt man auf die Entwicklung einer Web3-Applikation, die Zugang zum eigenen Fitness-Metaverse bietet. In diesem werden sich die Sportler mit digitalen, personalisierten Avataren bewegen, um an Wettwerben teilzunehmen, Kontakte zu knüpfen und Rewards zu verdienen.

Untypisch für eine Move2Earn-Kryptowährung geht der Anspruch jedoch weiter – denn FightOut möchte bereits im kommenden Jahr ein erstes Fitnessstudio eröffnen, das rundum mit Sensoren für das zielgerichtete Tracking des Trainings ausgestattet werden soll. Wer FightOut Token im Presale kauft, erhält nicht nur einen Bonus von bis zu 50 %, sondern wird Teil einer leidenschaftlichen Fitness-Bewegung.

